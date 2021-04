SELAK RASPUDIĆ UPOZORILA NA UTJECAJ PANDEMIJE NA DJECU: ‘Poraslo je iskorištavanje za pornografiju; Što radi pravobraniteljica za djecu?’

Marija Selak Raspudić u srijedu je naglasila da se u pandemijskoj 2020. djeca dramatično više iskorištavaju za pornografiju i fizički zlostavljaju, a zaštita njihovih prava praktički ne postoji

Marija Selak Raspudić (Most) izjavila je u srijedu kako brojke neumoljivo upozoravaju da su djeca velika žrtva korone na više razina. “Jeste li znali da je pandemija, koja je život prebacila online, uvelike doprinijela porastu iskorištavanja djece za pornografiju koje je čak 30 posto više nego u 2019., znate li da je porast tjelesnih ozljeda na štetu djece i obitelji porastao 50 posto u odnosu na 2019.“, upitala je u slobodnom saborskom govoru.

‘Nije dovoljno uputiti preporuke…’

“Jeste li znali da je sustav u vrijeme pandemije potpuno krahirao pa je neprovođenje odluka za zaštitu dobrobiti djeteta poraslo za nevjerojatnih 81 posto, a povreda djetetovih prava za 33 posto“, upitala je, naglašavajući da se u pandemijskoj 2020. djeca dramatično više iskorištavaju za pornografiju i fizički zlostavljaju, a zaštita njihovih prava praktički ne postoji.

Vrijeme da se s tim suočimo i hitno reagiramo kako bismo taj trend zaustavili, kazala je zastupnica, pitajući se što radi pravobraniteljica za djecu? “Ona šalje preporuke. No preporuke nije dovoljno uputiti i time umiriti svoju savjest. Treba biti uporan i opetovano inzistirati na njihovoj implementaciji“, poručila je.

SELAK RASPUDIĆ: ‘Ono što nije dobro za europske građane davat ćemo siromašnima, s njima se može eksperimentirati?’

Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta

Ljubomir Kolarek (HDZ) istaknuo je kako se iza kulisa svakodnevnih političkih pamfleta, kakvih ima i u Saboru, događaju i dobre stvari, a među njima je nastavak potpore za očuvanje radnih mjesta i u travnju. Do sada je tim mjerama obuhvaćeno više od 680 tisuća radnika i više od 111 tisuća poslodavca, isplaćeno je više od 9, 4 milijarde kuna, rekao je i naglasio kako je i u pandemiji važno očuvati gospodarstvo.

Ako gospodarstvo bude uništeno, pravi kraj krize teško možemo sagledati, rekao je zastupnik.

Katarina Nemet (IDS) pozvala je Vladu i resorno ministarstvo da pozitivno reagiraju na nacionalnu kampanja kojom udruge za zaštitu životinja traže potpunu zabranu držanja pasa na lancu. Cilj joj je da se jednom i zauvijek prekine ta nehumana praksa i u Hrvatskoj, kampanju je potpisalo više od 50 tisuća građana koji traže da se izmjeni zakon i potpuno zabrani držanje pasa na lancu, kazala je zastupnica.

Prkačin: ‘Gdje ste kod Škore našli antisemitizam?’

Ante Prkačin (DP) osvrnuo se na napade Milorada Pupovca na Domovinski pokret, Miroslava Škoru, HOS, navodeći da je u jednom intervju iz svih oružja (zapucao) po HOS-u, pozdravu ZDS, spominjao rasne zakone. “Onaj tko se osjeća pripadnikom srpskog naroda mora voditi računa kad spomene rasne zakone, jer srpski narod je svojom slobodnom voljom još 1805. donio prvi rasni zakon”, rekao je Prkačin u odbacio optužbe o Škorinu antisemitizmu.

“Ne znam gdje ste kod njega našli taj antisemitizam, on je postavio najnormalnije pitanje, neka gospođa zbog sporazuma SDSS-a i HDZ-a došla je na poziciju kojoj očito nije dorasla“, kazao je zastupnik.

ŠKORO SE POŽALIO: Mene se napada jer imam pjesmu s jednim klincem…; Nema toga što nisam bio – i četnički zet, ustaša i antisemit’

ŠKORIN TAJNIK NAPAO PUPOVCA: ‘Ovo je najskandalozniji istup glavnog stupa trgovačke koalicije’

‘Nadriliječnici, nadripolitičari, nadripovjesničari’

Milorad Pupovac (SDSS) koji je govorio odmah poslije, poručio je kako ne bi govorio o nadriliječnicima, nadripolitičarima, nadripovjesničarima, nego o problemima ljudi na Baniji i drugim ratom opustošenim područjima.

Tamo ljudi nemaju pristupa do svoje kuće, a svakome je država dužna osigurati da mu imovina ne propada i da ima pristupni put do doma, rekao je Pupovac i naglasio kako to traži i očekuje u planu revitalizacije područja pogođenih potresom i područja posebne državne skrbi.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.