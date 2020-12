SELAK RASPUDIĆ U IME MOSTA: ‘Tražimo da se medicinska oprema nabavlja kroz postupak javne nabave’

Treba se revidirati odluka na način da se nabava robe u svrhu provedbe mjere zaštite i jačanja nadzora nad širenjem Covid-19 virusa podvrgne pod sustav javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi te da postupak nabave više ne bude tajan.

Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta u srijedu je najavila da će u saborsku proceduru uputiti zaključak kojim se obvezuje Vlada da u roku od 30 dana dostavi Saboru izvješće o nabavi medicinske opreme tijekom koronakrize te traže da skine tajnost s postupka nabave te opreme.

“Od početka koronakrize prije devet mjeseci tržište se resetiralo pa zbog ozbiljne ugroze od korupcije i činjenice da Vlada i dalje taji sve što se nabavljalo i što će se nabavljati za vrijeme koronakrize odlučili smo u proceduru uputiti zaključak kojim se Vlada zadužuje da u roku od 30 dana dostavi Hrvatskom saboru izvješća o provedbi odluke o nabavi i korištenju strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem Covid-19 virusa od 17. ožujka ove godine”, kazala je Selak Raspudić na konferenciji za novinare.

Mjere zaštite i jačanje nadzora nad širenjem covida-19

Istaknula je da traže konkretne podatke o količini nabavljene robe, cijenama i dobavljačima. Upućujemo, dodala je, i zaključak da se revidira odluka na način da se nabava robe u svrhu provedbe mjere zaštite i jačanja nadzora nad širenjem Covid-19 virusa podvrgne pod sustav javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi te da postupak nabave više ne bude tajan.

“U rujnu 2018. godine Vijeće sigurnosti UN-a korupciju je označilo kao sigurnosni problem. To treba istaknuti zato što, kada kod nas zasjeda Vijeće nacionalne sigurnosti, nikada ne zasjeda na temu korupcije pa treba premijera podsjetiti da je korupcija sigurnosna ugroza. UN je također 2017. godine rekao da je zdravstveni sektor jedan od najprofitabilnijih, ali i jedan od najkorumpiranijih. Procjenjuje se da godišnje, u mirnodopskim vremenima, mkorupcija u zdravstvenom sektoru košta preko 500 milijardi dolara. Stručnjaci upozoravaju da se u vrijeme kovidkrize očekuje itekako velik porast korupcije u zdravstvenom sektoru, poglavito u postupku javne nabave”, pojasnila je.

Hrvatska nema nijednu korupcijsku aferu za vrijeme pandemije

Podsjetila je da je Sloveniju u lipnju tresla afera oko postupka javne nabave respiratora, dok u Hrvatskoj ne znamo ni za jednu korupcijsku aferu za vrijeme koronakrize. Kako je to moguće kada je Hrvatska, prema statistici, duplo korumpiranija od Slovenije, zapitala je, dodavši da je to moguće jer je Vlada još 17. ožujka odlučila da je sav postupak nabave medicinske opreme tajan jer je to sigurnosno pitanje. To znači da nemamo nikakvo izvješće što i po kojoj cijeni se nabavljalo dok je postupak javne nabave medicinske opreme suspendiran, upozorila je.

“Nakon devet mjeseci od izbijanja pandemije u Hrvatskoj još uvijek nema nijedne korupcijske afere vezane za nabavljanje medicinske opreme, za razliku od Slovenije u kojoj je došlo do afere u postupku javne nabave. Je li to zato što je Hrvatska konačno suzbila korupciju ili je to zato što se ta korupcija događa izvan našeg pogleda? Da ne bismo nakon ratnog profiterstva svjedočili koronaprofiterstvu, odlučili smo djelovati preventivno i zahtijevati da postupak nabave prestane biti tajan i da hrvatska javnost sazna što se nabavilo i da u budućnosti bude upoznata s nabavom ostale medicinske nabave”, poručila je.

Selak Raspudić smatra da treba istražiti moguću korupciju u Vladinu Znanstvenu savjetu, ocijenivši da nije problem sukob mišljenja nego potencijalni sukob interesa, no, nije htjela nagađati o tomu prije nego što se zaista dokaže da su neki od tih znanstvenika zaista bili u sukobu interesa.

