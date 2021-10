Nakon što je Hrvatski sabor danas izglasao Roberta Šveba za novog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije (HRT-a), saborska zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić objasnila je za N1 zašto su Mostovci otišli iz Sabora prije glasanja, rekavši da je riječ o simboličkom činu

"Budući da smo inicirali i prvo opsturiranje sjednice jer procedura nije bila poštivana, na kraju smo htjeli ovim simboličkim činom zaokružiti cijelu ovu priču da bismo još jednom usmjerili pažnju javnosti na ono što je bitno, a to je da u okviru ovog natječaja nije poštivan ni sam tekst natječaja", rekla je.

Istaknula je da je Šveb u sukobu interesa te je poručila da nastavljaju s daljnjim akcijama i demokratskim procedurama. “Ima ih koji bi najviše voljeli da smo mi cirkusanti koji će hodati okolo i činiti nered pa da nas se onda može izbaciti iz uljuđene demokratske rasprave. To nije slučaj i mi ćemo nastaviti sa zakonskom borbom”, poručila je, dodajući da rade na izmjenama zakona koje se tiču imenovanja rata HRT-a.

'Jeftini teatar Milorada Pupovca'

Rekla je da je ostavila mogućnost da ju SDSS iznenadi i ne podrža Šveba, no da se očekivalo da će podržati. Potom je ustvrdila da se Milorad Pupovac poigrao sa ozbiljnim oporbenim incijativama.

“Mogu reći da će me to koštati jednog slanca, a da mi suprug zbog toga neće platiti večeru. Dakle, naravno da smo nažalost ovo svi očekivali, premda sam uvijek ostavljala mogućnost da me se i iznenadi. Taj jeftini teatar Milorada Pupovca nije dostojan niti studenata prve godine glume, štoviše niti jednog amaterskog udruženja.

Premda je ishod bio očekivan, smatram krajnje neukusnim na takav način poigravati se s ozbiljnim oporbenim inicijativama, ali i s očekivnajima hrvatskih građana. On se s njim poigrao, ismijao ih i na kraju pružio predstavu koja nije ni za amatersko kazalište”, zaključila je Selak Raspudić za N1.