Sandra Benčić odala je počast svim civilnim žrtvama u Vukovaru na što joj je Most uputio oštru kritiku da je "veći Pupovac od Pupovca".

"Taj jedan izvanjski humanizam više dehumanizira nego bešćutnost jer kada je netko bešćutan postoji alternativa. To služi tome da vi sebi lijepite neku medalju da ste bolji od drugih i to vrijeđa sve građane Hrvatske. To nije ništa nego kvaziljevičarsko prese*avanje", rekla je Selak Raspudić (Most) za N1.

"Neka objasne za koga se točno hodalo u Koloni sjećanja, koje to civilne žrtve službena Kolona ne priznaje i koga se točno ubijalo 19. studenog. Krajnje je neprimjereno bacanje vijenca na taj dan. Neka kažu za koga oni to bacaju, a da Kolona to ne priznaje. To je izraženi oblik bešćutnosti i stvar nije banalna. Zato kažemo veći Pupovac od Pupovca jer se i sam Pupovac ove godine povukao", dodala je.

'To je najobičniji jugokompleks'

"Pa SDP prema Možemo izgleda kao desni centar. Zašto oni nisu pozvali sve građane srpske nacionalnosti da se pridruže Koloni i odaju počast svim žrtvama. Što je najgore od svega, to nije neko progresivno ponašanje, nego najobičniji jugokompleks”, nastavila je Raspudić te pojasnila:

"Kada ste imali srpsko-hrvatski, gdje se govorilo da je hrvatski bio ravnopravan, iako u praksi on to nije bio, hrvatski se često povlačio u drugi plan i birali su se srpski izrazi. Jer je hrvatski morao doći iza, tako je i ovdje. Kada govorimo o hrvatskim žrtvama i hrvatskom stradanju mora se brže-bolje potrčati da bi se srpska uloga izjednačila, ako ne i osnažila. To je ostatak tog jugokompleksa".

O hrvatskom jeziku

Selak Raspudić napomenula je i da je Benčić ranije potpisala deklaraciju o zajedničkom jeziku koja propisuje da su hrvatski i srpski isti jezik.

O koaliciji HDZ-a i Domovinskog pokreta kazala je da nema šanse da Most ide s HDZ-om.

"Nije normalan taj odnos gdje se na takav način odnosite prema nekome, a sutra idete u istom čamcu. To dovodi do nepovjerenja građana u politiku, i njih vodi isključivo osobni interes", kazala je Selak Raspudić.

