Hrvatski sabor u srijedu je nastavio sjednicu raspravom o konačnom prijedlogu zakona o vodi za ljudsku potrošnju kojemu je cilj osigurati zdravstvenu ispravnost i čistoću vode te zaštitu zdravlja ljudi od negativnih učinka bilo kakvog zagađenja vode.

Sjednica je krenula žestokim okršajem Mostove Marije Selak Raspudić i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

"Povreda poslovnika prije nego smo počeli, ne znam kako je to moguće", kazao je Jandroković kada se zastupnica javila za riječ.

Selak Raspudić kazala je da je Jandroković onemogućio da njezin prijedlog reforme Sabora dođe na dnevni red te da je time prekršio članak Ustava.

"Vidio sam vaš intervju u jednom mediju pa sam se pripremio", odgovorio joj je Jandroković. "Sukladno članku 247 predsjedatelj se brine da se rasprava odvija prema predviđenom programu. Vi ste predložili prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama poslovnika 22. veljače, ja 24. veljače odgovaram, dakle za dva dana. Vi ste to primili 27. veljače. Govorili ste neistinu, poslovnikom Sabora u čl. 172 propisano je da pravo predlaganja ima svaki zastupnik. Izrijekom je propisano da odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav predlaže promjene i donošenje poslovnika, vi kažete da to nije isključivo pravo tog odbora. Moguće. Praksa od 2013. je da je sedam puta mijenjan poslovnik i svaki put je predlagatelj bio Odbor. Držao sam se poslovnika i prakse do sada i vi me optužujte da vas blokiram u reformi Sabora, a nisam blokirao. Toliko ste od spina pokušali napraviti istinu da sam se temeljito pripremio kako bi cijeloj javnost pokazao da pojedini zastupnici nastoje prikazati većinu i predsjednika Sabora kao kočničara i manipulatora, služeći se manipulacijama. Tražit ću od Odbora da se očituje o vašem prijedlogu pa da vidimo jeste li u pravu. Ako niste u pravu, bilo bi dobro da se ispričate, što od vas dosad nisam čuo", pobrojio je Jandroković.

'Vi možete 10 minuta držati govor da ja lažem...'

"Uzeli ste sebi vrijeme, dopustit ćete…", pokušala je odgovoriti Selak Raspudić, no Jandroković ju je kratko odrezao s: "Neću".

Poručio je zastupnici da će imati riječ u iznošenju stajališta u trajanju od pet minuta pa će moći govoriti što želi.

"Vi možete 10 minuta držati govor da ja lažem, a ja vama trebam odgovoriti u pet sekundi. Ne može!", viknula je Selak Raspudić.

"Sjednite, u izlaganju jasno recite svoj stav, obrazložite, možda ste u pravu. Ne mogu ja s vama polemizirati", kazao je Jandroković.

Uključio se Miro Bulj s povredom poslovnika: "Ne znam zašto vam je problem rasprava u Saboru i da ona predloži određene zakonske akte", upitao je Jandrokovića.

"Nemam ništa protiv toga, može ona u 30 sekundi reći što hoće, drago mi je i da će u izlaganju od pet minuta iskazati prijedlog", odgovorio je Jandroković.

'Premijeru sam postavio pitanje prije devet mjeseci'

Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta također se javio s povredom poslovnika: "Ja bih vas molio, premijeru sam postavio putanje na Aktualnom satu prije devet mjeseci. Što možemo učiniti da odgovori? Smijete li mu vi išta reći, dužni ste u roku od 30 dana odgovoriti".

"Kada se postavi zastupničko pitanje, Vlada je dužna odgovoriti, ja sam dužan upozoriti, preko 90 posto je Vlada odgovorila, 10 posto nije, ja pišem požurnice, nema načina da natjeram Vladu da odgovara jer ima puno pitanja, kada biste imali mehanizam prisile, mogli biste napisati 5000 pitanja pa bi se Vlada time bavila. Budimo realni, nije da ne odgovaraju, za nešto im treba više vremena", odgovorio mu je Jandroković.

Zatim je krenulo iznošenje stajališta. Krenuo je Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti).

"Građani će imati debele minuse, najavljena su poskupljenja. Nije problem što se radi o 60 dobavljača, već o nekoliko stotina istih proizvoda. Postavlja se pitanje što Vlada čini kako bi suzbila inflaciju", kazao je Pavliček.

"Gdje su famozne crne liste o kojima se pričalo, gdje su liste trgovaca koji su lovili u mutnome, gdje su zabrane subvencija za one koji su imali ekstra maržu? Ljudi moji, Hrvatska tone u recesiju. Naši umirovljenici jedan proizvod okreću pet puta, dođe vam da zaplačete. Na što smo mi spali? Vlada ubire nekoliko stotina milijuna eura više na PDV-u, taj novac se mora vratiti građanima. Očekujemo hitnu reakciju, ako se ovo nastavi, Hrvatskoj neće biti dobro", dodao je.

'Tamo su intelektualci, ovdje sjedite vi'

Nakon Hajdukovića i Vrkljana javila se ponovno Selak Raspudić: "Nastavili ste sa slobodnom govorima, a meni niste odgovorili na povredu poslovnika. Nemojte se smijati", kazala je Jandrokoviću.

"Kako se ne bih smijao, odgovorio sam vam argumentirano, povod je bila vaša povreda poslovnika, a ne vaš tekst u mediju. Neću vam davati opomenu, ali riješite to u pet minuta", odgovorio joj je Jandroković.

"Zatražit ću mišljenje Odbora za Ustav jer mi niste odgovorili na povredu poslovnika", kazala je zastupnica, a Jandroković je kazao da mu je stalo da se ovo razriješi: "A da je vama stalo da se promijeni poslovnik, ušli biste u razgovore s većinom".

Na to se javio Hrvoje Zekanović: "Kolegica Bulj, pardon Selak Raspudić nije dobila niti jednu opomenu. Danas je pokazala da misli da je u emisiji 'Peti dan' pa da ima unaprijed pripremljena pitanja i odgovore".

"Zekanoviću, vi ste ključni razlog što ne samo ja već i cijela Hrvatska nikad neće pomisliti da je Sabor 'Peti dan' - tamo su sjedili intelektualci, a ovdje sjedite vi", odbrusila mu je Selak Raspudić.

"Vi ste razlog zašto u Hrvatskoj nema obuke ukrajinskih vojnika i što se Hrvatska crveni u međunarodnoj zajednici, liječnicima kolegama objasnite svoj ravnozemljaški stav", uzvratio je Zekanović.