Komentirajući događanja u Fortenovi, Mostova zastupnica u Saboru Marija Selak Raspudić za N1 je rekla da države ne bi smjela imati nikakvu ulogu kad su u pitanju privatne kompanije, kad bi doista imali slobodno tržište.

“Međutim, malo je paradoksalno slušati premijera kad govori da se država tu ne upliće kad je u pitanju tvrtka koja je na tržištu, dok istodobno znamo da je za tu tvrtku napravljen specijalni zakon pod nazivom tvrtke od sistemskog značaja, gdje je država preuzela vodeću ulogu i sada trpimo posljedice nagodbe za koje ne znamo kakve će imati posljedice, jer još uvijek čekamo odluke arbitraže u Washingtonu, rasprodaja naših vrijednih kompanija i na kraju ovo kako će se riješiti Fortenova je početak toga kako će završiti slučaj Agrokor”, rekla je.

Pričala je o potraživanju većih plaća u državnim i javnim službama te je odgovorila na pitanje hoće li to biti dobar ulaz vladi i HDZ-u u superizbornu godinu.

"Neka ljudi traže novac, to je njihov novac", rekla je i nadodala da je javno objavljeno koliko je vlada zaradila na inflaciji, a da je i sama odgovorna za rast inflacije. "Inflacija je dijelom bila očekivana, a dijelom je rasla i zbog nepovoljnog trenutka uvođenja eura".

Smatra kako građani imaju pravo na dio tog novca. Pogotovo imaju pravo na to jer mnogi zaista žive loše, odnosno ne žive u skladu s funkcijom koju obnašaju i odgovornošću koju nose.

Po inflaciji smo daleko iznad prosjeka Europske unije

Selak Raspudić kaže da je najgore prošlo i da idemo dalje, a nekima najgore nikad neće proći.

“Što se tiče mjera općenitih mjera, naravno da svatko selektivno izvlači ono što mu odgovara”, kež Selak Raspudić, napominjući da smo po inflaciji daleko iznad prosjeka Europske unije. “Turizam će nam se dogoditi, kao što nam se i dosad događao”, rekla je zastupnica i dodala da se vlada prema tom ključnom sektoru odnosi neodgovorno.

“Imamo ministricu koja tek sad najavljuje da će do kraja godine izgraditi zakone i mjere da bi turizam u Hrvatskoj postao održiv”, primjećuje zastupnica. Zaključuje da to znači: “do sad nismo radili ništa imat ćemo još jednu sezonu stihijskog turizma, koja devastira prostor kao naš najvažniji resurs i ne vodi Hrvatsku prema osiguravanju jedne kvalitete koja bi dugoročno uz održvi turizma doprinijela gospodarsko rastu RH i očuvanju njenih prirodnih ljepota”.

Oporba tražila da stručnjaci budu dio procesa

Što se tiče Zakona o izbornim jedinicama rekla je da je oporba tražila da stručnjaci budu dio procesa. “Prekrajanje izbornih jedinica ne bi smjelo biti predmet nečije arbitrarnosti i političke volje nego realnog stanja u državi”, kaže Selak Raspudić.

Osvrnula se na ministra Maria Banožića i APN-ovu subvenciju.“Ne mislim da je problem to što je ministar kao građanin iskoristio mjeru na koju je imao pravo. On je s jedne strane dio HDZ-ovog imidža, a to je imidž koji je oštetio cijelu Hrvatsku političku scenu u kojoj se politika shvaća kao djelovanje u korist privatnog interesa”, smatra Selak Raspudić.

Dodaje da je Banožićev problem taj što nije dovoljno dobro radio u svom resoru, niti je u startu imao kompetencije da bude na čelu tog resora. “Njegov cijeli mandat se sveo, ako uzmemo onu posljednju priču o kvadratima u centru Zagreba, na stambeno zbirnjavanje. Da je kvalitetno radio svoj posao, da nije u stranci koja je osuđena za korupciju, onda se ova priča ne bi na ovaj način gledala”, rekla je zastupnica.