Saborske zastupnice, Marija Selak Raspudić i Dalija Orešković gostovale su u RTL Direktu. Selak Raspudić ispričala je na početku kako je koristila manje od minimalnog porodiljnog i vratila se ranije jer je nedopustivo ono što se događa s pomorskim dobrom i zakonom koji se pokušava nametnuti kroz saborsku proceduru.

A govoreći o posvajanju djece iz DR Konga, Orešković je rekla.

"Pitanje je dijeli li to baš javnost ili se ovdje radi o nekakvom političkom prepucavanju između dvije političke stranke od kojih su i jedna i druga meni politička konkurencija. Mislim da je eskaliralo upravo u samoj sabornici za vrijeme rasprave o putovnicama, koje s ovom temom možda i nema veze", istaknula je i dodala da se u Saboru čulo svašta.

"Doista su se tom prilikom čule rečenice, izjave i stavovi za koje smatram da ne da im nije mjesto u Hrvatskom saboru, nego nije ni u civiliziranoj zemlji. Tu se pretjeralo, tu se cijela jedna politička platforma i konkurencija okarakterizirala kao grupacija onih koji podržavaju trgovinu djecom", smatra Orešković.

Ružne riječi

"To su govorili redom Miletić, Dretar, Sačić pa Milanović Litre, dakle tu su se znale izgovarati rečenice poput 'A idete kupiti dijete za Božić, kao poklon pod bor', 'Imaš li ti svog crnčića, ja sam sebi kupio svog' - to je jedan govor koji uznemirava one hrvatske građane koji su prošli proceduru posvojenja koja ničim nije bila dovedena u pitanje kao zakonita, to dovodi do pravne nesigurnosti one djece koja su sada hrvatski državljani i integrirani su u svojoj obitelji, da se osjećaju kao kupljeni, zlorabljeni, oteti iz svoje sredine što naravno nije točno", objašnjava Orešković, a nadovezala se Selak Raspudić.

"To je tema koja nas dijeli na lijevo-desno, ali vratimo se na genezu. To je šutnja iz Možemo! kada se radi o ovoj temi i izbjegavanje, šutnja odzvanja i para uši. Bilo bi logično da se oglase jer njihov vijećnik se nalazi u toj situaciji. Postavlja se pitanje je li to licemjerno i imamo li dvostruke moralne kriterije jer je šutnja pratila dio srednjostrujaških medija, sve dok tema nije probila i dok se svi nisu njome bavili. Onda je to postalo političko pitanje. Moram reći da se ne slažem s onima koji se ovime naslađuju jer je riječ o teškoj situaciji", dodala je potom.

Upitana pak oko kvalifikacije zastupnika Mosta oko same teme, tvrdi kako se o tome trebaju pitati oni koji su ih dali.

"Geneza se sastoji u tome da šutnja o ovoj temi, a čak i relativizacija potencijalne trgovine djecom para uši, a dio medija preskakao je tu temu pa je i svedena na svjetonazorsko pitanje", kaže.

"Ovdje se radi o tome da je cijela jedna politička platforma okarakterizirana kao platforma koja podržava krijumčare i trgovce djecom što smatram da jedan politički diskurs nas srozava na mjesto gdje Hrvatska ne bi trebala biti. A drugi problem kad vi kažete da se to pretvorilo u svjetonazorsko pitanje, meni se čak čini da i nije. Hrvatski građani su očito otvoreni, topli, očito imaju plemenite namjere, spremni su posvojiti djecu iz jednog drugačijeg okruženja i ovakav diskurs prije svega politike, ne medija ili struke pa čak niti državnih institucija koje su stale na stranu naših državljana jer su svjesni da su imali očito lažan osjećaj pravne sigurnosti jer su Hrvatski sudovi na svoj način primijenili propise, građani nisu mogli znati primjenjuju li sudovi međunarodno privatno pravo na ispravan način i ima li RH pravne praznine. Niti jedan hrvatski državljanin nije kriv, niti smije biti kriv, niti može biti doveden u ovakvu situaciju zato što njegova država nije na vrijeme svoj sustav uredila kako spada", ističe Orešković.

Upitane o stavu o posvajanju djece iz DR Kongo, Selak Raspudić govori kako trenutno to posvajanje nije dopušteno pa nema stava.

"Treba poštivati pravne propise te države i sve treba činiti po zakonu. Ključno je kada govorimo o potencijalnom, to nije ništa o čemu se licitira, ne postoji potencijalna relativizacija niti se ona treba dopustiti. Dakle, bilo kakva naznaka trgovine djecom za strogu je osudu i nitko se ne bi trebao upuštati u mutne poslove kada se radi od djeci, bilo da ih želi posvojiti ili na bilo koji drugi način uvesti u život. Naravno da suosjećamo, to je jedna teška situacija kada želite imati dijete, a ne možete ga dobiti, ali ona nije uvjet i ne smije dovesti do relativizacije propisa ili preskakanja iz prevelike želje. Pravna šteta i politička jer Možemo!, da su oni na početku rekli da se treba maksimalno istražiti bilo koji slučaj potencijalne trgovine djecom, osuđujemo i nadamo se da naši građani nisu u tome sudjelovali, bilo bi drugačije. Šutnja je omogućila prostor oponentima da iskoriste i dođe do radikalnih razmjera", govori Selak Raspudić.

"Moram intervenirati, ne branim platformu Možemo, to je moja politička konkurencija, ali branim princip i hrvatske građane. Ja ne poznajem pravni sustav Konga, ali danas je u jednom od Dnevnika, gospođa Metelko-Zgombić doista rekla da je DR Kongo suspendirao i zabranio posvojenja, ali uvijek postoje iznimke. Što znači da su ovog trena posvojenja ipak u određenim situacijama moguća i zakonita, a proglašavati sva posvojenja koja su do sada provedena, ima djece koja dugi niz godina idu u hrvatske škole, proglašavati ih kao nezakonito oteta ili kupljena je nešto što ne dopuštam kao javni diskurs jer to šteti svim hrvatskim građanima", smatra Orešković pa se vraća na ono što je već spomenula.

"Ono što sam čula u sabornici, u tom trenutku nas nije bilo puno, ali zato sam se osjetila prozvanom intervenirati, jer to što je kolega iz Mosta tražio da se objave imena i prezimena posvojene djece - to je apsolutno nedopustivo", poručuje.

