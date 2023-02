Saborska oporba poručila je u srijedu uoči formalne rasprave o novom Zakonu o obnovi da rješenja za ubrzanje procesa dolaze prekasno, pri čemu je Marija Selak Raspudić (Most) rekla kako se Branko Bačić odjednom kao ministar probudio i shvatio da dosadašnji zakon ne valja.

"Bačićev je paradoks što je kao zastupnik spavao i dizao ruku za zakone, a onda se kao ministar graditeljstva probudio i shvatio da HDZ donosi najgore zakone na svijetu, te da čak 60 posto Zakona o obnovi ne valja pa sada dolazi s rješenjem problema", ustvrdila je Marija Selak Raspudić (Most) tražeći stanku.

Ili je Bačić od početka imao rješenja za obnovu, pa ih je prešutio i time izdao građane Banovine i Zagreba, ili i sada nema rješenje i tek želi politički profitirati, dodala je Selak Raspudić najavivši da neće podržati četvrti po redu zakon o obnovi od trećeg ministra.

Obnova do jučer nije bila prioritet premijera

Sandra Benčić (Klub zeleno-lijevog bloka) ističe da je osim efikasnog zakona potrebna politička volja i ocijenila da obnova Zagreba i Banovine očito do jučer nije bila prioritet premijera. „Sve što sada vidimo u zakonu predlagali smo prije dvije godine”, podsjetila je.

Da obnova Vladi nije bila prioritet drži i Peđa Grbin (Klub SDP-a ), koji kaže da to pokazuje podatak o 2000 kontejnera i više 6000 ljudi smještenih u njima.

„Netko nije htio slušati, dvije godine stvari stoje i tapkaju u mjestu”, kazao je.

„Zakon je 'too little too late' (premalo i prekasno)”, ocijenio je Stephen Nikola Bartulica (Klub Domovinskog pokreta) te i on podsjetio kako su od početka upozoravali da javna uprava nije u stanju odgovoriti na potrebe ljudi u Zagrebu i na Banovini.

Oporba: 'Novi zakon debelo kasni'

Vrtimo se u krug tri godine zbog Vlade koja nije dobro organizirala obnovu niti poslušala struku, kaže i Željko Sačić (Klub Hrvatskih suverenista) poručivši da se „debelo kasni”.

Anka Mrak Taritaš (Klub GLAS-a i Centra) nazvala je prijedlog novog zakona „male tajne velikih majstora kuhinje”, ustvrdivši da krije niz zamki koje će se tek vidjeti u provedbi.

Dario Zurovec (Klub Fokus, Reformista i nezavisnih) tvrdi da ionako nema novaca za obnovu jer je u tri godine osigurano oko milijardu eura, a procjena štete je oko 17 milijardi eura . „Ovo je dobar PR trik, a na nakon 30. lipnja novca više neće ni biti”, ocijenio je.

„To nije obnova nego velika obmana”, smatra Davor Bernardić (Klub Socijaldemokrati) podsjetivši da su nakon tri godine ljudi i dalje u kontejnerima. „Prevarili ste nas do sada tri puta, više vam ne vjerujemo jer svaki puta ste govorili da će izmjene zakona ubrzati obnovu, a nije se dogodilo apsolutno ništa”, poručio je vladajućima.

Katarina Peović (Klub HSS-a i RF-a) smatra da će se prije obnoviti Turska nego Hrvatska, a Ružica Vukovac (Klub Za pravednu Hrvatsku ) ukazala je da je u Turskoj izdano više od 150 uhidbenih naloga za osobe koje su sudjelovale u zlouporabi kod izgradnje.

Bačić: 'Obnova javnih zgrada ne stoji tako loše'

S ocjenama oporbe nije se složio ministar graditeljstva Branko Bačić, koji je predstavljajući novi zakon istaknuo da je obnova u javnom interesu Hrvatske i jedan od najvažniji prioriteta Vlade.

„Obnova je iznimno kompleksna i zahtjevna i nije moguće dati jednoznačnu ocjenu. Spora je i neučinkovita u dijelu obnove privatnih ili obiteljskih kuća, ali kada je u pitanju obnova javnog sektora i infrastrukture te javnih zgrada stvari ne stoje tako loše”, kazao je Bačić.

Istaknuo je kako je novi zakon napisan prije svega zbog obnove obiteljskih i višestambenih kuća, napomenuvši pritom da za dio obnove koji se financira iz Fonda solidarnosti nikakav zakon više ne može promijeniti ništa.

„To je u završnoj fazi, ima još 22 tjedna do kada moramo potrošiti 1,03 milijarde eura i kakav god zakon bio, taj dio obnove, koji je ogroman, ne može se promijeniti”, rekao je Bačić.

Novi zakon donosi centralizaciju tri tijela, ministarstva, Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, ujednačivanje procedura, jedinstvenu javnu nabavu i ukidanje nepotrebnih dokumenata, a sve bi to trebalo značajno ubrzati procedure, naveo je ministar.