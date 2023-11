Predstavnici Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) i drugih srpskih organizacija potvrdili su na današnjoj konferenciji da neće biti u Škabrnji i Vukovaru ove godine te da neće baciti vijence u Dunav. Ta odluka je stigla nakon prijetnji Domovinskog pokreta da će ih ondje dočekati "živi zid" kojim će ih spriječiti da odaju počast žrtvama.

"Riječ je o provokaciji i bacanju rukavice Andreju Plenkoviću, vidjet ćemo kako će on reagirati na to. Nećemo se čuditi ničemu što će on na to reći jer oni zajedno mogu preživjeti sve. Njih veže interes", rekla je saborska zastupnica Marija Selak Raspudić o SDSS-ovom potezu, piše N1.

"Milorad Pupovac je podržao i ministra Ivana Anušića koji je rekao da je njemu prošao rok trajanja. Miloradu Pupovcu i SDSS-u nikad neće isteći rok trajanja", rekla je saborska zastupnica.

Selak Raspudić smatra da je riječ o političkoj strategiji i dogovoru te da bi potpredsjednik Vlade trebao obilježiti žrtvu Vukovara zajedno s ostalim članovima Vlade.

"Fokus ne treba biti bacanje vijenca u Dunav za sve žrtve nego u ovom slučaju za hrvatske žrtve. Dan sjećanja je vezan za žrtve Vukovara. Pretvaranje samih sebe u žrtve vrijeđa sve građane Hrvatske. Ako vi u trenutku sjećanja na žrtvu Vukovara, bacate vijenac u Dunav, vi provocirate. Vlast je unutar sebe konradiktorna i nema autentičnu nacionalnu politiku", kaže Selak Raspudić.

