SELAK RASPUDIĆ NAZVALA ODLUKU DIP-A SKANDALOZNOM: Uz to je otkrila i hoće li ići u koalicije nakon izbora

‘Ono što se manje zna jest činjenica da u Hrvatskoj ljudi, ovisno o svome porijeklu, jako teško prelaze iz srednjoškolskog u visokoškolsko obrazovanje’

Filozofkinja i kandidatkinja Mosta nezavisnih lista, Marija Selak Raspudić (38), u video razgovoru za Večernji list rekla je kako u određenoj mjeri porijeklo određuje životne izglede u Hrvatskoj.

“U nekoj mjeri određuje ih svuda, pa tako i u Hrvatskoj. Ono što se manje zna jest činjenica da u Hrvatskoj ljudi, ovisno o svome porijeklu, jako teško prelaze iz srednjoškolskog u visokoškolsko obrazovanje. Dakle, ono je itekako socijalno uvjetovano, što znači da trebamo raditi na jednakosti prilika i na što jednakijem i besplatnom obrazovanju da bismo omogućili ljudima da se izdvoje i imaju kakve-takve šanse u životu. Recimo, za razliku od sustava na koje se često pozivamo i koji su nam uzor poput Finskog, u Hrvatskoj stvarno postoje velike socijalne razlike u obrazovanju”, tvrdi Selak Raspudić.

Dodaje kako smo sada u situaciji da obrazovanje nije za svakoga besplatno nego ovisi i o uspjehu. “Premda to na prvu zvuči kao pravedan sustav, smatram da treba raditi na potpuno besplatnom obrazovanju, odnosno osiguranju uvjeta da obrazovanje bude besplatno zato da bismo omogućili svim studentima – pogotovo onima koje obrazovanje najviše stoji, a to su studenti koji upravo zbog tih socijalnih prilika moraju raditi pa ne mogu redovito polagati godine, a onda često i zbog te financijske penalizacije odustaju od studiranja – da dobiju priliku završiti fakultete.”

Neće ići u neprincipijelne koalicije

U posljednjem je intervjuu Zlatko Komadina kazao da opcija koalicije Restarta i Mosta nije isključena. Upitana što misli o tome, Selak Raspudić je rekla da dosad nije čula ni jedan suvisao odgovor na pitanje o koalicijama i zato misli da je to pitanje interesantno, ali da bi ono zapravo trebalo biti diskvalifikacijsko.

“Mogu reći dvije stvari – da sam smatrala da nam sadašnje politike pružaju ono što nam treba, ne bih se politički aktivirala. Govorimo cijelo vrijeme o duopolu, znači HDZ jednako SDP, što ne uključuje i ne isključuje ni jednu od te dvije opcije. Hoće li doći do nekakve situacije na jesen u kojoj će se morati razmišljati o formiranju bilo kakve vlade, pogotovo one manjinske s obzirom na epidemiološku situaciju, ja to sada ne mogu znati, no ono što mogu garantirati jest da sigurno neću trgovati utjecajem poradi ostvarenja vlastite koristi, niti ćemo ići u nekakav oblik neprincipijelnih koalicija. Da nam je to bio interes, onda se ne bih pridruživala Mostu koji je upravo poznat po tome da je inzistirao na programima, niti bih sama ulazila u politiku. Mislim da je to maksimum garancije koji se ljudima može dati u ovoj fazi”, uvjerava Selak Raspudić.

Skandalozna izjava DIP-a

Komentirala je i nove epidemiološke mjere te činjenicu da će članovi biračkih odbora dolazit na kućna vrata ljudima u samoizolaciji. Selak Raspudić tvrdi da se već sada vide neke dvojbene stvar.

“Prvo, u samom obraćanju DIP-a mogli smo čuti skandaloznu izjavu da se i ne očekuje velika izlaznost na izbore. Dakle, da ne postoje i nisu osigurani uvjeti bude li izašao veći broj ljudi, a kamoli svi oni koji imaju pravo sudjelovati na ovim izborima.

Drugo, postoje očite kontradiktornosti, poput činjenice da članovi biračkog odbora moraju nositi maske, dok građani nemaju obavezu nošenja maski. Zašto građani nemaju obvezu nošenja maski? Zato što, kad bi je imali, država bi im trebala osigurati maske. Ovako se na neki način ugrožava zdravlje naših građana, dok im istodobno država ne pruža sve što bi trebala da bi mogli pristupiti izborima, a pritom ne ugrožavati svoje zdravlje jer, ako građanima ne treba maska, onda ne treba ni članovima biračkog stožera. Mi smatramo da država zaista treba osigurati sve materijalne uvjete besplatno tako da građani mogu pristupiti izborima na najsigurniji mogući način. Ovako se bojim da će se nastavljati ta atmosfera nesigurnosti koja će rezultirati manjom izlaznošću.

Što se tiče same legalnosti izbora, ako država ne provjeri prije samih izbora hoće li se svi članovi biračkih odbora i svi oni koji promatraju izbore odazvati na njih zbog ove situacije, može se dogoditi da mi na samom terenu otkrijemo da ne možemo održati izbore. Jednako tako postavlja se pitanje tko će se sve javiti iz dijaspore, na što smo upozoravali i prije, i reći da izbori nisu legalni zbog činjenice da nisu mogli ostvariti svoje glasačko pravo zbog epidemiološke situacije u njihovoj zemlji”, kaže Selak Raspudić te dodaje da su neki šefovi bolnica rekli da je država požurila s ukidanjem mjera zbog održavanja izbora, “što se sada pokazuje opasnim, ako ne i poraznim”.

Smatra da je APN loš projekt

Što se tiče rješavanja stambenog pitanja, na APN gleda kao loš projekt. “Sve dosadašnje stambene politike na kraju su se pokazale kao politike koje pogoduju interesima banaka prije nego interesima ljudi. Dakle APN je idejno bila dobra politika, no nama treba nešto što bi omogućilo i olakšalo mladima da dođu do svoga prvog stana.

Međutim, način na koji su se stvorili ti uvjeti koji su pretpostavka prijave na APN, a to je primjerice inzistiranje na 15-godišnjem zaduženju gdje su postavljeni uvjeti da ćete otplatiti gotovo dvostruko više nego što ste inicijalno trebali, odnosno dvostruko više nego što stoji stan, nemogućnost otplate u kraćem roku, doveo je mlade ljude u poprilično nepovoljan položaj.

Također, inzistiranje na takvim mjerama osnažilo je samo tržište nekretnina, gdje je došlo do takvog rasta cijena, gotovo do eksplozije, tako da su se sve te pozitivne APN mjere poništile. Sada imamo situaciju u kojoj APN gotovo ne vrijedi ništa zato što su cijene toliko narasle, a i oni koji moraju pristati na to moraju se složiti s poprilično lošim uvjetima, pristati na dugoročne kredite da bi ostvarili to svoje pravo.

Mislim da tako nećemo moći zadržati mlade ljude. Sličan primjer i problem imamo i s poticajnom stanogradnjom i onim što se događalo u Zagrebu, gdje su se nudili stanovi onima s visokom stručnom spremom, našim novacima i čak socijalno osjetljivim slučajevima na neprivlačnim lokacijama i po nepovoljnim cijenama, tek nešto nižima od tržišnih da bismo na kraju došli u situaciju da se ti isti stanovi daju na nagradnim igrama jer nitko za njih nije bio zainteresiran. Mislim da je jedna takva igra bila i u vašem listu, a nitko za to nije odgovarao”, rekla je Selak Raspudić za Večernji list.