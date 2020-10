SELAK RASPUDIĆ KRITIZIRALA REAKCIJU VLADE NA NASILJE: ‘Kakvu to poruku šalju građanima?’

Vladu je prozvala je reagira nakon napada na Markovu trgu, ali da reakcija u slučaju obiteljskog nasilja izostaje

Predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova Marija Selak Raspudić iz Kluba Mosta gostovala je u Newsroomu N1 televizije gdje je govorila o obiteljskom nasilju u Hrvatskoj u vrijeme pandemije koronavirusa.

“Nakon tragičnog događaja u kojemu je policajac usmrtio sebe i suprugu pred očima maloljetne djece, imajući u vidu da je prijavljen porast obiteljskog nasilja gotovo u svim zemljama u Europi u vrijeme ove krize, jednako kao i činjenicu da su naše nadležne institucije rekle da to kod nas nije slučaj odlučila sam stvari uzeti u svoje ruke i pažljivije promotriti statistiku koja može biti vrlo varljiva”, rekla je Selak Raspudić i objasnila da je proučavala statistiku na stranicama MUP-a.

‘Hitno treba promijeniti neke stvari’

“Za polugodišnje razdoblje od travnja do listopada od prošle godine i isto to razdoblje ove godine, uočilo se to da, premda je neznatno pao broj nasilja u obitelji i broj prekršajnih prijava nasilja u obitelji, onaj broj težih prijava, a to su kaznene prijave i kazneno djelo u obitelji koji zapravo najčešće dovode do ubojstva, je porastao za alarmantnih 50 posto. To je zaista zabrinjavajući podatak nad kojim svim moramo zastati i hitno promijeniti neke stvari da ne bi ova cijela kriza bila gora po pitanju takvih stvari nego što se tiče same borbe protiv virusa”, istaknula je.

Tvrdi da Hrvatska još uvijek nije prepoznala problem. “Jednako kao što govorimo o zdravstvenim posljedicama, da ljudi više ne odlaze ni na prave, a kamoli na preventivne preglede, u ovom slučaju obiteljskog nasilja nismo još ni prepoznali problem. Kod nas je rečeno, zadnji put kada se ovaj problem postavio kao pitanje, da je sve u redu, a nije, porast je za 50 posto. Nalazimo se na pragu zime, mjere su sve oštrije, ljudi će biti primorani više biti u kućama, raste ekonomska i socijalna nesigurnost, žrtve su više u domovima, a samim tim i sa svojim zlostavljačima, zbog čega im je teže i prijaviti zločin, nemogućnost kontakta s prijateljima, obitelji, zaista mogu imati katastrofalne posljedice”, upozorila je.

‘Moramo otvoriti oči i uši za druge’

Predložila je i korake koje bi, smatra ona, prve trebalo poduzeti. “Prvo nam je potrebno detektirati sam problem. Da bismo imali jasniju sliku kakva je situacija na terenu, moramo usporediti podatke MUP-a i podatke ostalih nevladinih organizacija jer je već bilo govora da se oni razlikuju. Potrebno je napraviti snažniju medijsku propagandu o savjetovalištima i sigurnim kućama da ljudi znaju gdje se javiti. Može se i pronaći neki alternativni načine prijavljivanja nasilja, neke su zemlje uvele da se nasilje može prijaviti i ljekarnama, neke su razvile aplikacije da se prešutno može prijaviti nasilje. Moramo biti svjesni toga da ćemo se prvenstveno u nadolazećem razdoblju morati osloniti na međuljudsku solidarnost. Morat ćemo otvoriti oči i uši za druge, za kolege, susjede i prijatelje da ostanemo u ovoj brizi zajedno”, rekla je Selak Raspudić.

Usporedila je situaciju s nekim drugim državama. “Neke zemlje su se obvezale plaćati hotelski smještaj, a mi ni ne znamo koliko su popunjeni svi kapaciteti. Cilj konstruktivne društvene brige za sve žrtve obiteljskog nasilja je da one imaju priliku ostati u svojim domovima, a da onaj tko je počinitelj bude izmješten iz domova. To bi bio pravilan pristup”, smatra Selak Raspudić.

‘Što je Vladi prioritet?’

Vladu je prozvala je reagira nakon napada na Markovu trgu, ali da reakcija u slučaju obiteljskog nasilja izostaje. “Ako Vlada hitno reagira kada je sama napadnuta i šalje poruku o brizi za radikalizaciju društva, a ne reagira na jednak način u situaciji takvog krajnjeg obiteljskog nasilja koje se dogodilo prošli tjedan, onda je pitanje kakvu poruku šaljemo svojim građanima. Što je nama prioritet, mi sami ili oni?”, pita se Selak Raspudić.