ZLOSTAVLJAO KOLEGICU, OSUĐEN JE, ALI I DALJE UREDNO RADI; ŽRTVA: ‘Rekao da je će meni i maloj odrezati glavu’

Zlostavljaču Marinu je pravomoćna zatvorska kazna pretvorena u rad za opće dobro, nekoliko institucija, kao i Ravnateljstvo Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, u koje je vraćen, pere ruke od cijelog slučaja, a žrtva ga viđa svaki dan

Prije četiri godine medicinska sestra Maja Vučković, nakon odrađene smjene u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, postala je žrtva seksualnog nasilja. Nju je u riječkoj bazi hitne pomoći napao vozač Marin. Skinuo se, bacio je na kauč i silovao je u trenutku dok u zgradi nije bilo nikoga.

U međuvremenu je Marin pravomoćno osuđen za dva kaznena djela, no kazna mu je pretvorena u rad za opće dobro, a novu neugodnost je Maja doživjela prije nekoliko dana, kada je ravnatelj Doma zdravlja unaprijed pripremljenu odluku o Marinovu otkazu – povukao.

Prijetio njoj i djetetu

“Išla sam skinuti prsluk, Marin me svom snagom uhvatio i bacio na kauč, skinuo se gol i sjeo mi na bedra, počeo me otkopčavati i dirati za grudi, na što sam počela vrištati, no nitko me nije mogao čuti jer nikoga nije bilo. U tom sam se trenutku onesvijestila, i kad sam se osvijestila počela sam puzati da dođem do malo vode i zraka. On me zaključao u toj prostoriji, stao je ispred mene i rekao: ‘Ja sam sad to obavio u WC-u.’ S oproštenjem, izdrkao se… Rekao je i: ‘Ubuduće će to biti tvoj posao’, na što sam se zgrozila. Sva sam se tresla, a onda je dodao: ‘Nemoj slučajno da ti padne na pamet ujutro da bi nekom rekla što sam ti učinio jer ću tvojoj maloj i tebi odrezati glavu i ubiti vas k’o zeca”, ispričala je Maja novinarki RTL Potrage.

Izdana od svih

Kaže kako se osjeća izdano od cijele uprave i govori kako se osjeća kao da je ona nešto napravila. Dodala je kako njen zlostavljač slobodno šeće odjelima Doma zdravlja kao da se ništa nije dogodilo. A dogodilo se i to više puta. Nakon mjeseci verbalnog maltretiranja, u vozilu Hitne pomoći Marin je stavio njenu ruku na svoje genitalije. Ona mu je tada zaprijetila da će se baciti s mosta, pa je prestao, a po dolasku u bazu, pozvala je svoje sindikalne povjerenice.

“Nisam je uspjela dobro razumjeti jer je bila jako, jako uplakana i signal se gubio. Uspjela sam je samo pitati što se dogodilo. Nije mogla doći do riječi. Rekla sam joj da se odmah obrati povjerenici jer će onda znati što učiniti”, prepričala je Andrea Rippl Gotvald, predsjednica Nezavisnih sindikata zaposlenih u zdravstvu, a Gracijela Zaharija, sindikalna povjerenica Doma zdravlja PGŽ-a govori: “Svu uplakanu i u panici čujem ju da odzvanja k’o u nekom bunkeru. Govori da ne može više i plače. Govori: ‘Ja ne mogu više, sva sam plava, ne znam što da radim.’ Ja govorim: ‘Majo, što se dogodilo?!’, ona govori: ‘On mene mlati cijeli dan, ja se bojim.’ Pitala sam zašto me zove sa službenog mobitela, a ne s privatnog, na što je rekla da joj je uzeo mobitel i da se sakrila u WC kako bi mogla nazvati jer nije znala što će joj još napraviti.”

Ravnatelj ne pamti ni žrtvino ime

Obje sindikalne povjerenice se čude što uprava Doma zdravlja nije poduzela ništa, unatoč drugostupanjskoj pravomoćnoj presudi protiv pohotnog vozača. Boris Ritoša, tadašnji ravnatelj Doma zdravlja, za kojeg Maja govori da ju je nazvao neuračunljivom kada mu je prijavila eksces, najprije se čudio što napadač nije sankcioniran, a onda pokazao da ne zna niti žrtvino ime.

“Kako mislite, nije sankcioniran? U vrijeme kad sam ja bio ravnatelj, ta mlada gospođica, ja joj više ne znam ni ime ni prezime, ona je podnijela prekršajne ili kaznene prijave protiv dotičnog, ja sam bio u situaciji da po Statutu koji je propisan… Mi smo zaključili da kome vjerovati u toj situaciji, razumijete? I onda smo odlučili da smo ih potpuno razdvojili, što nam veličina ustanove omogućava, tako da smo jednog prebacili u jednu ispostavu, a drugog u drugu, i tako smo kupili vrijeme do okončanja tih postupaka”, branio se Ritoša.

Unatoč tomu što je Maja premještena, pod utjecajem nasilnika većina kolega joj je okrenula leđa. Isto su doživjele i dvije sindikalne povjerenice. Maja se prisjeća stravičnog razgovora sa svojim zlostavljačem.

“Stalno me štipao za bedra, lovio me za ruku da mu uhvatim spolovilo, ja sam se stalno gurala i micala, ja sam rekla: ‘Marine, zapamti da ću te prijaviti!’, a on je odgovorio da mu nitko ništa ne može jer je došao preko župana Zlatka Komadine, a sestra mu je direktorica Turističke zajednice u Opatiji.”

Svi se brane

Župan Komadina je novinarima odbrusio da o slučaju pitaju njegovu sestru te da ne poznaje zlostavljača, a cijelu je situaciju prebacio na sadašnjeg ravnatelja Doma zdravlja koji je Prijedlog odluke o izvanrednom otkazu upućen sindikatima, povukao na Upravnom odboru.

“On je osuđen od strane suda. I slažem se da je grubo napao kolegicu i da mu se ništa nije dogodilo, ali s obzirom na to da je ona opomena koja je kao prvi korak poslodavca prema njima, znači ako on ponavlja bilo koji…”, počeo je ravnatelj Vladimir Mozetić, a na upit novinara znači li to da Marin treba ponoviti silovanje da bi bio kažnjen: “Ne, ne, znači on u međuvremenu nije ponovio ništa i to su neposredni rukovoditelji potvrdili i potpisali.”

Sutkinja Županijskog suda u Varaždinu nije htjela komentirati svoju odluku da 10 mjeseci zatvora pretvori u rad za opće dobro, no zato su taj potez komentirale pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, odvjetnica i aktivistica.

“Takva jedna argumentacija ne treba biti osnova za postupanje poslodavca jer u svom radnom okružju kao poslodavac treba štititi one koji su žrtve i treba pružiti jedno sigurno radno okruženje i poručiti zaposlenicama da će imati zaštitu na svome radnom mjestu”, objasnila je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, dok je odvjetnica Ines Bojić dala stručno mišljenje: “Poslodavac u ovom slučaju nije imao zakonsku obvezu dati otkaz, ali moralno gledajući je svakako trebao dati okaz radniku jer u ovom slučaju je jedan radnik počinio kazneno djelo na štetu drugog radnika i da je bila počinjena šteta u odnosu na imovinu, sigurna sam da bi poslodavac reagirao.”

“Što ćemo sa ženama koje su stubovi patrijarhata, koje ga se ne žele odreći, koja smatraju da je stanje takvo kakvo jest, da je žena drugotna, da treba služiti, opsluživati, da ako dobije batine, što drami… Mislim da su to očito naše sutkinje i to je jedino što mogu zaključiti”, mišljenja je aktivistica Sanja Sarnavka.

Silovanje nije u nadležnosti institucija

Pravobraniteljica će će obavijestiti osnivača Doma zdravlja, Primorsko-goransku županiju te dati predmet na postupanje Ministarstvu zdravstva i inspekciji rada. Iz Ministarstva zdravstva su odgovorili kako su 2015. proslijedili slučaj Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, jer je to u njihovoj nadležnosti. Državni inspekorat je izvršio nadzor, ali ovakvo ponašanje, kažu, nije u njihovoj nadležnosti. Ministar zdravstva Milan Kujundžić nije odgovorio na novinarski upit, a Maja se i dalje mora suočavati sa svojim zlostavljačem u društvu u kojem, barem deklarativno, nema mjesta nasilju.

“Sam posao je težak, i sad ja stalno tako pod stresom moram raditi, i što će biti, i hoće li Uprava i Dom zdravlja uopće nešto napraviti… Ispada da sam ja zločinac, a ne on”, ogorčena je Maja Vučković.