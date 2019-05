SEKSISTIČKI ISTUP RUŽE TOMAŠIĆ: ‘Ne daj Bože da uđem u predsjedničku utrku. Zamislite da moj suprug bude prva dama’

Ruža Tomašić nema namjere kandidirati se za predsjednicu jer ne može zamisliti da njezin suprug postane ‘prva dama’

Nositeljica liste Hrvatskih suverenista, Ruža Tomašić, koja je i apsolutni pobjednik hrvatskih izbora za Europski parlament prema broju preferencijalnih glasova, komentirala je za Dnevnik Nove TV izborne rezultate, ali i eventualnu mogućnost kandidiranja na predsjedničkim izborima. Tvrdi da nema ambicija ući u predsjedničku utrku jer ne može zamisliti da njezin suprug postane “prva dama”.

Naime, na pitanje ima li ambicije ući u predsjedničku utrku Ruža Tomašić je izjavila: “Ne daj Bože. Zamislite da moj suprug bude first lady. Ne bi pristao na to. Mislila sam završiti prošli mandat, obaviti trijalog s Komisijom i otići u mirovinu, međutim to se nije dogodilo. Lobirala sam da dovršim trijalog za ribare, da osiguram da 10.000 radnih mjesta ostane netaknuto, a sad ćemo vidjeti dalje.”

Tko bi onda mogao biti lider “nove desnice” u borbi za Pantovčak ne zna. “Imamo pressicu u srijedu, sastat ćemo se i vidjeti. Nitko se još nije javio s desnice. Ne znam ni je li gospođa Kolinda Grabar-Kitarović istaknula svoju kandidaturu. Još ni ne znamo tko će sve biti na desnici.”

Ne želi biti lider desnice

Tomašić i dalje vjeruje da postoje šanse za suradnje desnice jer bez suradnje nitko neće opstati. “Onda ćemo opet životariti, narod će nam okrenuti leđa. Naći će se netko novi. Dužni smo se okupiti i pokazati narodu da se politika može voditi pošteno, a to možemo jedino ako se svi okupimo”.

Međutim, dodala je, ona ne želi biti “faktor okupljanja” i lider nove desnice jer “ima svoj posao u Bruxellesu” gdje ima puno posla. “Imamo predsjednika Hrvatske konzervativne stranke. To je Marijan Pavliček, mladi čovjek, otac troje mlade djece, Vukovarac, dogradonačelnik Vukovara, profesor povijesti i njemačkog jezika. Ako to nije dovoljno, ne znam što jest. Mladi čovjek, želi ostati živjeti u Hrvatskoj i vjerujem da će on biti jedan faktor okupljanja. Plus imate Zekanovića, Ilčića i još dosta mladih ljudi i vjerujem da će oni dokazati da se to zapravo može. Ja tu pružam podršku.”

Poruka desnici

Na pitanje kome su ovi izbori najveća pouka, Tomašić tvrdi da su onima na desnici koji nisu ušli u Europski parlament, budući da bi se borili za četvrti mandat da su bili ujedinjeni. “Svatko posebno ne može ništa. Ali ako idemo zajedno možemo učiniti čuda i vjerujem da je to sada svima jasno. Zajedništvo nema alternativu.”

