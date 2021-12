Iako se zna tko je kriv za brutalnu likvidaciju obitelji Zec u Zagrebu u noći s 7. na 8. prosinca 1991. godine, ne zna se tko je kriv što nitko nije osuđen. Loptica se konstantno prebacuje, a Vladimir Šeks optužio je Antu Nobila, odvjetnika preživjelih članova obitelji Zec da je zajedno s Tihomirom Rubešom, tadašnjim zamjenikom javnog tužitelja, propustio upozoriti suca istrage da ubojice ne ispituje bez prisutnosti branitelja. Njihovi su iskazi, u kojima su priznali ubojstva, zbog toga postali nevažeći.

Za optužbe da je po nalogu tadašnjeg državnog vrha zatvorio istragu o ubojstvu obitelji Zec, Šeks je za RTL Danas kazao da je to laž.

'Perfidna, podmukla laž'

"To je jedna perfidna, podmukla laž izrečena iz usta predsjednika SDP-a Peđe Grbina i predsjednika Antifašističke lige Zorana Pusića koji su me u svojim istupima na televiziji i drugim javnim medijima optužili da su oni vidjeli svojom rukom službenu zabilješku moje inicijale V.Š“, rekao je Šeks za RTL Danas. Pokazao je i spis na kojem piše "ne se žaliti", kao i potpis Rubeše iz kojeg je, govori Šeks, vidljivo da on nije naredio da se ne uloži žalba iz službene zabilješke na tom spisu.

"Tu stoji referirano na kolegiju tužitelja, objedinjeno sa tužiteljem, to je bio Stjepan Herceg, i odlučeno ne žaliti se – Tihomir Rubeša, 23.11. 1992. A ja sam, ponavljam, 10. kolovoza '92. već bio potpredsjednik vlade. Nastoje, dakle, prikazati da je predsjednik Tuđman, da je Hrvatska državna politika i ja kao visoki Hrvatski dužnosnik, kao javni tužitelj Hrvatske, nakon toga potpredsjednik Vlade, a prije toga potpredsjednik Sabora, da smo mi štitili ubojice i da smo ih štitili na način da smo nalagali pravosudnim tijelima da ih zataškavaju, da ne ulažu u žalbe na oslobađajuće presude“, rekao je Šeks.

Pravosudni fijasko

Upitan je radi li se o pravosudnom fijasku s obzirom da su ubojice oslobođene. "Pravosudni fijasko je taj što je, kada su početkom prosinca '91. godine uhićeni od strane policije, osumnjičeni za ubojstvo obitelji Zec privedeni istražnom sudcu, istražni sudac ih je ispitao bez nazočnosti branitelja na toj raspravi pred istražnim sudcem bio je zamjenik Tihomir Rudeša, a budući da je i Anto Nobilo, koji je bio rukovodni zamjenik u okružnom tužiteljstvu i koji je vodio ovaj slučaj, propustili su upozoriti istražnog sudca da ne ispituje osumnjičene jer nema branitelja. Da li je to napravljeno iz neznanja ili nečega drugoga ja o tome ne mogu suditi, i nakon toga je sudsko vijeće kao nezakonite dokaze zapisnik o ispitivanju okrivljenih bez branitelja izdvojilo iz spisa. I to su onda postali bezvrijedni dokazi", pojasnio je Šeks.

'To je odgovornost jedne skupine kriminalaca'

Upitan smatra li da se Hrvatska odštetom uspjela odužila obitelji Zec, kazao je da je to strašan zločin koji je "teško odjeknuo", ali naglašava da to nije bila "Hrvatska državna politika".

"To nije odgovornost Hrvatske državne politike, to je odgovornost jedne skupine kriminalaca i bandita".

Činjenicu da ga sada brani Zoran Milanović, čiji je opoziv svojevremeno tražio, nije htio previše komentirati.

"Ja ne bih želio komentirati njegove dosadašnje svemoguće izjave, nakon što je on ljetos me optužio da sam ja đelat hrvatskog pravosuđa, krvnik, štetočina, to nisam komentirao. Ali, kada je za moju kćer rekao da sam ju parkirao na mjesto predsjednice općinskog suda prije par dana, a ona je prije godinu i pol dana izabrana jednoglasno za predsjedništvo državnog suda u Osijeku, onda sam eksplodirao i nazvao ga raznim imenima, što mi je žao, što sam ušao na tu vrstu vokabulara. Mi smo se našli na jednom mjestu povodom jednog dana općine i od tog razgovora me više ne proziva", poručio je Šeks.