Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto tvrdi da joj je Vladimir Šeks u srijedu poslijepodne prišao u zagrebačkom restoranu Purger, unio joj se u lice i prijetio.

"Uz osobne uvrede rekao mi je da je on "mnoge osobno ušutkao i ubio". Na moje pitanje hvali li se time, odgovorio je da je "ponosan na njih". Na moje izjave da je razgovor završen jer me napastuje i prijeti mi, on je nastavio s prijetnjama sve dok ga saborski zastupnik Josip Šarić nije odveo iz restorana", tvrdi Krišto u kaznenoj prijavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što? Gluposti, izmišljotine! Danima protiv mene podnosi kaznene prijave. To je sumanuta osoba koja halucinira i izmišlja. Samo smo se mimoišli, u prolazu sam ju pitao što piše kaznene prijave, doslovno u 20 sekundi. Nije mi ništa odgovorila", reagirao je za Dnevno.hr Šeks, koji trenutno radi kao savjetnik premijera Andreja Plenkovića.

'Nemam straha'

Zastupnica pak poručuje kako nema straha od vladajućih moćnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Osobno nemam nikakvog straha, ali vas upozoravam da ste dužni postupiti protiv nasilja i prijetnji vladajućih moćnika, jer Vladimir Šeks je savjetnik predsjednika HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića, dakle osoba u najužem krugu političke moći te se njegove prijetnje moraju ozbiljno uzimati u obzir. Potpuno je jasno da moja borba za pravednu, uređenu i europsku Hrvatsku nailazi na strah struktura kojima pripada Vladimir Šeks, što potvrđuje i opisana agresivnost te konkretne prijetnje nasiljem, a koju tijela državne vlasti moraju spriječiti", napisala je Vidović Krišto u kaznenoj prijavi DORH-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Šeks o kaznenoj prijavi koja je zapalila internet