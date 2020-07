ŠEKS SLIKOVITO PROKOMENTIRAO IZBORE: ‘Na Drini ćuprija je odavno srušena, tako je završio i drugi Most’

‘Samo jedna je na Drini ćuprija, ona od Ive Andrića. Taj most je odavno srušen, a drugi Most je isto završio tako što se srušio. Sumnjam da je bilo kakva suradnja i s ovim dijelom Mosta moguća’, kazao je Šeks

U izbornom stožeru HDZ-a, veteran te stranke Vladimir Šeks ocijenio je da je današnji izborni rezultat jedan od najvećih uspjeha HDZ-a.

“Ovo je jedan od najvećih uspjeha HDZ-a, ali u promijenjenim okolnostima. Ako ostane ovo što je sad, to će biti jedan od najboljih rezultata bilo koje političke stranke. Razlog je taj što je Andrej Plenković kao istinski lider na svojoj strategiji uključivosti obavio lavovski posao. Ova kampanja bila je izrazito personalizirana”, kazao je Šeks, prenosi N1.

‘Plenković nije bahat, bio je jobovski strpljiv’

Komentirajući zamjerke upućene Plenkoviću da je bahat, Šeks je kazao da ovaj nije bahat već da je bio izuzetno strpljiv.

“Pokazao je jobovski strpljivo lice i u debatama, i u svim dosadašnjim kampanjama, gdje je bio obasipan najnižim i najprizemnijim uvredama. Ponekad je odlučnije reagirao i to su neki dešifrirali kao bahatost. On je tolerantan političar, to je pokazao u završnoj debati s Davorom Bernardićem“, ustvrdio je Šeks.

On pretpostavlja da će HDZ s nekoliko zastupnika, primjerice iz HNS-a ili iz Reformista, sastaviti većinu, ali i s nacionalnim manjinama.

“Osobno računam na HNS i na Čačića. HDZ je i u vrijeme kad ju je vodio predsjednik Franjo Tuđman i Ivo Sanader, imala suradnje i koalicije i sa zastupnicima nacionalnih manjina, imali su svog ministra i potpredsjednika Vlade, a u Tuđmanovoj Vladi dva Srbina su bili ministri”, kazao je Šeks.

Na pitanje o eventualnoj trećoj suradnji s Mostom kazao je slikovito: “Samo jedna je na Drini ćuprija, ona od Ive Andrića. Taj most je odavno srušen, a drugi Most je isto završio tako što se srušio. Sumnjam da je bilo kakva suradnja i s ovim dijelom Mosta moguća.”

