SEKS SKANDAL TRESE VELEPOSLANSTVO: Zaposlenik ucjenjivao bivšu djevojku: ‘Morat ću se hvaliti tvojim slikama i filmovima…’

U optužnici stoji da je muškarac od kolovoza pa do kraja rujna 2016. bivšoj djevojci slao poruke i tražio 40.000 eura uz prijetnju da će objaviti njihove intimne fotografije i snimke ako ga ne posluša

Bivša djevojka zaposlenika jednog veleposlanstva u Hrvatskoj prošla je kroz pravi pakao nakon što ju je on nakon prekida veze ucjenjivao. Kako piše Jutarnji list, 46-godišnjak je pokušao od bivše iznuditi 40.000 eura u zamjenu za šutnju kako ne bi širio dalje njezine obnažene fotografije i zajedničke snimke. No, to nije sve jer je on napravio Viber grupu u koju je ubacio roditelje i prijatelje bivše djevojke i u njoj objavio sav erotski sadržaj koji su oni zajedno snimili dok su bili u vezi.

Zbog svega navedenog, zaposlenik veleposlanstva je na zagrebačkom Općinskom sudu prije nekog vremena nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje. U optužnici stoji da je muškarac od kolovoza pa do kraja rujna 2016. bivšoj djevojci slao poruke i tražio 40.000 eura uz prijetnju da će objaviti njihove intimne fotografije i snimke ako ga ne posluša.

Njezin novi dečko mu novčano pomogao iz sažaljenja

Pred ulazom u zgradu ženu je zaskočio sredinom srpnja i vrijeđao ju. Tražio je da zove svog novog dečka kojem je kasnije u telefonskom razgovoru prijetio da mu daju novac. Nakon toga je muškarac bivšu djevojku pljunuo i mobitelom udario po nozi. Poslije se susreo s njezinim dečkom, a on mu je iz sažaljenja dao 5.000 kuna jer mu je tijekom telefonskog razgovora rekao “da je bez novca i bez cure”. Čini se da muškarac ipak nije bio zadovoljan pa je preko aplikacije Viber poslao porno materijal zbog čega je djevojka potražila pomoć.

“Nisam kriv, a 5.000 kuna sam dobio kao dio troška najma stana jer preko ljeta nisam bio u Zagrebu dok ona je. Nisam joj slao poruke i ne znam odakle uopće 40.000 eura. Besmisleno je i smiješno. Sve je to iza mene. I žao mi je što je do svega došlo”, rekao je kratko Jutarnjem listu djelatnik veleposlanstva.

‘Morat ću se hvaliti tvojim slikama i filmovima…’

Ipak, ono što govori kosi se s onim što je slao u porukama bivšoj djevojci. U nekima od njih piše da mu je žao, ali da u njemu radi nešto ružno jer ju ne može imati pa je takav. Između ostalog tu su i poruke sljedećeg sadržaja: “Morat ću se hvaliti tvojim slikama i filmovima…” i “Pristao bi na sve samo da te vidim bar ponekad i ne bih ti onda želio napakostiti”.

“Bila sam šokirana njegovim ponašanjem jer ga takvog nisam poznavala. Napravio je dvije grupe na Viberu. U jednu je stavio mog oca, sestru i mene, a u drugi prijateljice i sestru te u njima objavio moje obnažene fotografije i snimke naših seksualnih odnosa. Osjetila sam strah jer nisam znala što bi moglo još uslijediti pa sam otišla na policiju”, ispričala je žrtva za Jutarnji list.

