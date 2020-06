ŠEKS OTKRIO KAKO TO DA SU CULEJ, KOVAČ I SALAPIĆ DOBILI MJESTA NA LISTI I ZAŠTO NEMA BRKIĆA: Usput otkrio i da će se HDZ ‘pobrinuti’ za one van lista

Vladimir Šeks je otkrio kako su se na izbornim listama HDZ-a našli Stevo Culej, Miro Kovač i Josip Salapić te zašto nema Milijana Brkića

HDZ-ov Vladimir Šeks rekao je danas kako su izborne liste realni odraz stanja nakon svih mogućih konzultacija i da se nastojala pronaći jedna dobitna kombinacija. Izjavio je kako se nada da će HDZ uspjeti i da će biti relativni pobjednik parlamentarnih izbora jer će tada biti mjesta i za one koji su ostali izvan lista da nađu svoje mjesto u različitim pozicijama vlasti, javlja N1.

“Andrej Plenković vodi jednu politiku uključivosti pa i one koji su bili protiv njega ili na uvjetno rečeno drugoj strani, nastoji ih uključiti pa je to učinio i sa Stevom Culejom, a to je učinjeno i sa Mirom Kovačem. To su ljudi koji imaju određeni ugled i rejting i u stranačkom, ali i u drugom dijelu biračkog tijela. Kao što Stevo Culej ima veliki ugled među braniteljskom populacijom, to je pragmatični razlog da on sa svojim ulaženjem doprinese da taj dio biračkog tijela glasuje i za HDZ”, kazao je.

Šeks je rekao i da Milijana Brkića nitko nije predložio i da nema namjeru komentirati zašto on nije na izbornoj listi. Smatra da stranke u bilo kojim izborima moraju voditi primarno računa da stavljaju na liste one ljude koji mogu “povući, koji mogu privući birače kao magnet jedan da glasaju za određenu stranku. To rade i sve druge stranke. Pobjeda je vrhovni imperativ politike.”

Problemi oko Josipa Salapića

Potvrdio je informaciju da je Ivan Anušić zazirao da na listu u 4. izbornoj jedinici uđe Josip Salapić. “A gospodin Salapić je, odnosno Branimir Glavaš, sve ove godine podržavao politiku Andreja Plenkovića. Glasovao za sve Vladine prijedloge, bio je jedan oslonac HDZ-u i Andreju Plenkoviću u Hrvatskom saboru i u Vladi”, ističe Šeks.

“Salapić se pokazao kao izvrstan državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, a to što je predsjednik Županijskog odbora Osječko-baranjske županije gospodin Anušić koji je potpredsjednik stranke smatrao da radi djelovanja Salapića dok je bio i sada je još uvijek u HDSBB-u da to ne bi bilo korisno za stranku da bude u 4. izbornoj jedinici, tu se našlo rješenje.

Tu je Andrej Plenković našao rješenje da se ga prekomandira i tu se složio i zamjenik predsjednik i nositelj liste u 7. izbornoj jedinici, Tomo Medved, da se Salapiću pronađe jedno prolazno mjesto, 6. mjesto na listi. Najvjerojatnije će Salapić u slučaju uspjeha HDZ-a nastaviti posao kao državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa”, pojasnio je Šeks za N1.

