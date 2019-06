ŠEKS MISTERIOZAN O KOLINDI: ‘Svašta se priča, moglo bi joj se prišiti nešto što će je kompromitirati’

Šeks nije otkrio što bi predsjednicu moglo kompromitirati, ali je otkrio tko bi to mogao biti

U ponedjeljak će Hrvatska demokratska zajednica proslaviti svojih 30 godina postojanja, a vodstvo stranke će se okupljanjem na Jarunu i svečanom akademijom podsjetiti proteklog razdoblja. Od 29 godina višestranačja, HDZ je samostalno Hrvatsku vodio 21 godinu. Povodom 30. rođendana HDZ-a u Dnevniku Nove TV gostovao je Vladimir Šeks i razgovarao s Mislavom Bagom.

Valja podsjetiti da je Šeks vrlo bitna figura kada je HDZ u pitanju jer je cijelo to razdoblje od 30 godina bio ili potpredsjednik, član predsjedništva ili savjetnik u stranci. Šeks je odgovorio na brojna pitanja, a osvrnuo se i na loš rezultat HDZ-a na Europskim izborima, na predstojeće predsjedničke izbore, na predsjednicu i na brojne druge teme.

ŠEKS O NOVOM-STAROM DANU DRŽAVNOSTI: ‘Došlo je do potpune zbrke u državnim blagdanima’

‘Tuđman je vodio ispravnu politiku’

Šeks smatra da Franjo Tuđman nije “kiksao” ni u čemu kada su u pitanju strateško promišljanje i strateške odluke. Ipak, priznaje da je bilo par promašaja kada je riječ o unutrašnjoj politici.

“Vodio je ispravnu politiku koja je dovela do stvaranja slobodne i suverene Republike Hrvatske. Nije bilo sve savršeno, ali što se tiče unutrašnje politike, tu je bilo velikih propusta i promašaja, posebno u ostvarivanju pravne države, borbe protiv korupcije, kriminala, socijalne pravde – to je već druga stvar”, kazao je Šeks u Dnevniku.

Šeks je komentirao da Plenkovića za “politiku centra” špotaju oni koji bi htjeli da se HDZ usmjeri više desno pa je naveo da su ti “optuživači” oni koji su “situirani izvan HDZ-a” pa spomenuo Suvereniste, Neovisne za Hrvatsku i Hrast. Šeks tvrdi da Plenković vodi HDZ Tuđmanovom doktrinom i filozofijom. Isprva nije priznao da je rezultat od 22 posto na Europskim izborima bio loš, ali na kraju je to potvrdio uz riječi: “Ne bježim od toga da HDZ nije polučio očekivani rezultat. Ali puno je razloga zašto je to tako. Ali sigurno ni jedan od tih razloga nije bio da je HDZ-u brod skrenuo u lijevo.”. Stieru i Kovaču je poželio sreću na unutarstranačkim izborima.

Što se tiče navodne unutarnje “sabotaže” na izborima za Europarlament, Šeks nije htio puno komentirati niti okriviti Milijana Brkića. Kazao je da su dani izbacivanja iz HDZ-a stvar prošlosti.

KAOS U HDZ-u: Plenković prebacivao krivicu na druge, Šeks krivio Crkvu, a Brkić se pokazao kao glas razuma

Kolindina kandidatura

Na pitanje Mislava Bage postoji li mogućnost da Kolinda Grabar-Kitarović odustane od kandidature na predsjedničkim izborima, Šeks je odgovorio da kruže razne priče: “Ne bih ulazio u takve spekulacije. Sumnjam da je to realno. Moguće je, priča se koješta, da bi se njoj moglo prišiti nešto što bi je moglo kompromitirati.”.

Šeks nije otkrio što bi je moglo kompromitirati, ali je otkrio tko bi to mogao biti. Kazao je da su to “oni kojima je dala nogu”. Bago ga je zatim pitao misli li da Matu Radeljića, a Šeks na to odgovorio da “nije njemu jedinom dala nogu” i naglasio da se njemu nije isto dogodilo s predsjednicom. On drži da će se Kolindi izgledi za pobjedu pojačati što bude više kandidata te naglasio da vjeruje da će se aktualna predsjednica kandirati. Druge kandidate poput Škore, Kolakušića ili Milanovića nije htio komentirati. Na Bagino pitanje je li ovih dana pio kavu s Milanovićem, Šeks je odgovorio da ne postoji razlog da on s njim sjedne na kavu.

“Nikako nije greška. Plenković je s pravom dao prednost mladim obrazovanim ljudima. Među njima je i Karlo Ressler, koji ima respektabilno političko iskustvo, što se pokazalo i na izborima gdje je dobio fenomenalni rezultat”, odgovorio je Šeks na pitanje je li Plenković Resslera “bacio u vatru”.

ŠEKS OKRIVIO CRKVU ZA IZBORNI NEUSPJEH, PETIR MU ODGOVORILA: ‘Najlakše je kriviti druge…’