ŠEKS KRITIZIRA MILANOVIĆA DA SE NE BRINE ZA STABILNOST: ‘Predsjednik se stavlja iznad Ustavnog suda’

Vladimir Šeks rekao je danas za N1 kako bi se predsjednik po Ustavu trebao brinuti za redovito i usklađeno djelovanje i stabilnost državne vlasti. No, tvrdi da se predsjednik Zoran Milanović stavlja na mjesto iznad Ustavnog suda.

“Kako on to radi kada napada premijera, kada govori da on mora znati za izvide DORH-a i USKOK-a i za koje ni on ni premijer ne smiju znati? Kako se brine kada napada Ustavni sud, DORH, USKOK, PNUSKOK, medije…? Kako se brine za stabilnost vlasti ako on određuje umjesto Ustavnog suda da je Stožer parapolitičko tijelo? On se stavlja na mjesto iznad Ustavnog suda”, rekao je Šeks.

Dodao je da su izvidi po zakonu tajni i da nitko za njih ne smije znati. “Kada predsjednik uporno govori da je predsjednik vlade trebao znati što radi DORH, pitanje je: Predsjedniče, sam si priznao da si utjecao na rad DORH-a i policije za vrijeme tvog mandata kao premijera. Povjerenstvo koje se sada pokušava osnovati trebalo bi propitati kakvu je Zoran Milanović imao ulogu kada je kao predsjednik vlade davao naloge DORH-u.”

Šeks smatra da kad god netko kritizira neki Milanovićev potez, on s tim kritičarem ne polemizira, već ide metodom “diskvalifikacije, uvreda, kleveta, to radi sa svima koji su se kritički osvrnuli na njegov potez”.

Šeks tvrdi da 8. listopadu nije umanjena važnost time što od ove godine nije državni blagdan nego Dan Hrvatskog sabora, kada je Hrvatski sabor jednoglasno donio Odluku o raskidu državnopravnih sveza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ.

“30. svibnja 1990. je prihvaćeno da to bude Dan hrvatske državnosti i to se odvijalo do 2001. kada je došlo do zbrke u državnim blagdanima. Vladajuća većina je stavila Dan državnosti ponovno kao 30. svibnja, a Dan hrvatskog sabora je uzet zato što je Sabor učinio dvije krupne stvari u stjecanju pune hrvatske nezavisnosti – donio je odluku od 25. lipnja, te je osmog listopada donio odluku o raskidanju svih državnopravnih veza sa SRJ, pa se s punim pravom može obilježavati kao dan državnosti i dan Sabora”, rekao je Vladimir Šeks.

Na komentar kako građane nitko nije pitao je li njima prihvatljivo da se nakon 19 godina datum opet mijenja, Šeks kaže: “Vidjet ćemo kako će ovo funkcionirati, no nitko se više ne treba poigravati s državnim blagdanima. Ovo treba ostati i uz promjene svih državnih struktura. To treba ostati i ući u svijest građana”, rekao je Šeks.

“Sabor je zakonom ustanovio 30. svibnja kao Dan državnosti, sviđalo se to predsjedniku države ili ne. Svi su dužni pridržavati se zakona, pa tako i predsjednik. To što je on 30. svibnja rekao da se odvio HDZ-ovski dernek ignorirao je odluku Sabora, to spada u drugu sferu i ulazi u sferu ignoriranja Ustava”, rekao je Šeks za N1.

