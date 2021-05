ŠEKS KREĆE U RAT S MILANOVIĆEM: ‘Našao sam se na udaru bjesnila. Bolesno je opsjednut… Naziva me krvnikom, dželatom i najvećom štetočinom’

‘Bolesna opsjednutost Milanovića mojom malenkošću krije se u njegovoj gorljivoj patološkoj mržnji u kojoj me (zajedno sa Zdravkom Mustačem i Josipom Perkovićem) smatra odgovornim što je morao predložiti promjenu zakona – lex Perković’, tvrdi Vladimir Šeks

Vladimir Šeks, jedan od HDZ-ovih prvoboraca, ne miruje ni u političkoj mirovini. Nakon što se više puta našao u na meti kritika predsjednika Republike Zorana Milanovića, Šeks mu je u tekstu koji je napisao za novi broj Globusa, praktički objavio osobni rat tvrdeći da se “bolesna opsjednutost” Milanovića njime krije se u “gorljivoj patološkoj mržnji”.

Šeks, koji je savjetnik premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića, nedavno je pozvao da se ozbiljno razmotri mogućnost opoziva predsjednika Milanovića.

Šeks tvrdi da nije oličenje zla u hrvatskom pravosuđu

Šeks se u svome tekstu u Globusu referira na nedavni tekst glavnog urednika Globusa Zdravka Milinovića u kojem je ovaj njegov prijedlog za opozivom Milanovića ocijenio “pucnjem u prazno” budući da, kako je među ostalim napisao Milinović, Šeksa “svi doživljavaju kao personifikaciju sveg zla u hrvatskom pravosuđu”

“Ne mogu razumjeti takvu kvalifikaciju. Mene kao takvu personifikaciju ne doživljavaju ni suci svih razina [od općinskih, županijskih, trgovačkih, upravnih, Vrhovnog suda Hrvatske (1700 sudaca), Ustavnog suda Hrvatske, državnog odvjetništva svih razina, odvjetništva, profesora Pravnih fakulteta, članova političkih stranaka, kako HDZ-a i onih u koaliciji s HDZ-om, tako i oporbenih (osim Mosta, napose zastupnika Grmoje)]. Istina, neki od njih smatraju da sam imao ili da još uvijek imam znatan utjecaj na pravosuđe ili da sam “siva eminencija” pravosuđa, što je bitno različito negoli personifikacija svega zla u hrvatskom pravosuđu”, napisao je Šeks.

Trijumvirat Milanović-Grmoja-Jovanović

Pa je nastavio: “Dakle, ako to nije akademska zajednica, suci, državni odvjetnici, odvjetnici, profesori pravnih fakulteta, pravnici, zastupnici u Hrvatskom saboru (osim nekolicine), i političari, ti preostali “svi” mogu se svesti na nekolicinu. Na prvome mjestu je predsjednik RH Zoran Milanović koji je rodonačelnik harange i kampanje protiv mene u kojoj me bez ijednog argumenta ili dokaza označio kao dželata, krvnika hrvatskog pravosuđa i najvećeg štetočinu u hrvatskom pravosuđu. To je prihvatio zastupnik Mosta Nikola Grmoja, koji je uvjeren da sam ja odigrao značajnu ulogu u situaciji kada je premijer Plenković “izbacio” Mostove ministre iz Vlade.”

Šeks potom spominje i trećeg u trijumviratu pored Milanovića i Grmoje – Milanovićevog savjetnika za sport i bivšeg ministra obrazovanja Željka Jovanovića.

“On je nekidan na radiju, ničim izazvan odjednom “tresnuo” – “Vladimir Šeks je uništio hrvatsko pravosuđe”. Dakle, ta trojka Milanović – Grmoja – Jovanović su ti “svi”. Zanemariva mizerija. U “pomoć” Milanoviću priskočio je i pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor zločinac Zdravko Mustač, po kojem sam ja (opet bez ijednog dokaza, argumenta) – “Već trideset godina kadrovski faktotum sudske vlasti u Hrvatskoj – što je napisao u “Predstavci” koju je poslao Hrvatskom saboru i medijima”, napisao je dalje Šeks.

Milanovića prisilio na promjenu ‘lex Perković’?

Potom Šeks tvrdi da se u “u tom tangu Milanović – Mustač dolazio do merituma stvari” – harange na njega.

“Klevetnički me ( Milanović) u valovima bjesnila naziva krvnikom, dželatom i najvećom štetočinom hrvatskog pravosuđa. Ta bolesna opsjednutost Milanovića mojom malenkošću krije se u njegovoj gorljivoj patološkoj mržnji u kojoj me (zajedno sa Zdravkom Mustačem i Josipom Perkovićem) smatra odgovornim što je morao predložiti promjenu zakona – lex Perković – (kojim je, kao predsjednik Vlade, predložio zakon koji je potom usvojen u Saboru) i pokušao spriječiti izručenje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača Njemačkoj, a po europskom uhidbenom nalogu”, objasnio je u Globusu Šeks koji očito kreće u otvoreni sukob s predsjednikom Republike.

