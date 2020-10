ŠEKS IMA PROBLEME ZA KOJE KRIVI MILANOVIĆA: ‘Dobio sam na desetke prijetnji nakon njegovih izjava da sam dželat i najveća štetočina pravosuđa’

Vladimir Šeks tvrdi da je nakon izjava predsjednika Milanovića, koji ga je nazvao ‘dželatom hrvatskog pravosuđa’ od drugih ljudi doznao kako mu ‘anonimusi’ prijete na društvenim mrežama

Već nekoliko tjedana javnost svjedoči žestokoj polemici između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, a ponekad se u sukob uključi i Vladimir Šeks. Obojica ne štede jedan drugoga, no Šeks je sada otkrio nove detalje razmirica.

“Nakon predsjednikovih izjava na RTL-u i na HRT-u, gdje je među ostalim rekao da sam ja dželat hrvatskog pravosuđa i najveća štetočina našeg pravosuđa, na društvenim mrežama upućeno mi je na desetke indirektnih prijetnji u kojima razni anonimusi pišu kako sam ja napisao Ustav i zakone na način da sam dopustio privatizacijsku pljačku devedesetih godina, da sam kriv za sve nesreće Hrvatske u zadnjih 30 godina, a takve poruke u glavama radikala i patoloških tipova mogu dovesti do svakakvih ideja!”, rekao je Šeks za N1, zaključivši da su to poruke ultradesnice u koju ubraja Domovinski pokret, Most, Hrvatski tjednik, ali i Velimira Bujanca, a koje su dovele do radikalizacije koja je mogla utjecati i na napadača s Markova trga.

MILANOVIĆ SE OPET OBRUŠIO NA PUHOVSKOG I NOVINARE: Na kraju prihvatio šalu na svoj račun: ‘Ja sam nasilni konjokradica, vi-haaa’

Nije predvodnik HDZ-ove desnice

Svoju je tezu zaokružio naslovom francuskog filma “Pucajte na pijanista”, jer smatra da predsjednikove riječi mogu potaknuti ideje prikazane u tom filmu. Dodaje kako nema profil na društvenim mrežama, već su mu drugi prenijeli što se ondje piše. Policiji nije prijavio te prijetnje, jer ih pišu, kako tvrdi, anonimusi, ali smatra da su za to krive predsjednikove riječi protiv njega.

Unatoč netrpeljivosti prema Milanoviću, Šeks je odbacio tezu da predvodi desnu struju u HDZ-u koja nagovara Andreja Plenkovića da pokrene opoziv predsjednika države. Dodaje kako je ta mogućnost praktički nemoguća.

“To su konstrukcije raznih kombinatora bez uporišta u realnosti. Niti predvodim desno krilo HDZ-a, niti potičem opoziv predsjednika Republike jer je to čista utopija, to je politički potpuno nerealno. Da bi se išlo u opoziv predsjednika potrebna je dvotrećinska saborska većina, a ne samo da ona ne postoji, nego bi ideja opoziva i u samoj vladajućoj, HDZ-ovoj koaliciji dovela do podjela. Osim što opoziv politički nije realan, nije realno niti da bi dvije trećine ustavnih sudaca bilo za opoziv predsjednika”, rekao je Šeks.

DIO HDZ-OVIH ZASTUPNIKA TRAŽI DA PREDSJEDNIKA DRŽAVE UBUDUĆE BIRA SABOR: ‘Milanović je govorio da je ta funkcija bespotrebna’

Ništa od opoziva predsjednika

Tvrdi da je govorio o tome da Milanović ne ispunjava svoju ustavnu dužnost, odnosno ne brine se o stabilnosti državne vlasti, već napada i izvršnu i sudbenu i zakonodavnu vlast, zbog čega bi se trebala preispitati njegova ustavna uloga i eventualno propitati mogućnost opoziva. Dodao je da nikad nije rekao kako će on predvoditi ideju o opozivu, jer je svjestan da je to utopija. Ipak, podržava ideju da predsjednika bira Sabor, ali smatra da HDZ ne bi trebao ići u tu inicijativu, jer bi to izazvalo političke turbulencije, s obzirom na to da je potrebno skupiti dvotrećinsku većinu za promjenu Ustava.

“HDZ ne treba ići u izmjene Ustava jer je dvotrećinsku većinu teško postići i to je unaprijed izgubljena politička bitka, ali osobno smatram da nakon iskustava sa svim predsjednicima, nakon Tuđmana koji je izvan svake konkurencije, ubuduće šefa države treba birati u Saboru. Po uzoru kako se u Bundestagu bira predsjednik Njemačke”, zaključio je Šeks.

ŠEKS KRITIZIRA MILANOVIĆA DA SE NE BRINE ZA STABILNOST: ‘Predsjednik se stavlja iznad Ustavnog suda’