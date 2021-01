MILUN POKAZAO KAKO IZRAČUNATI MAGNITUDU DVOSTRUKO JAČEG POTRESA, SEIZMOLOZI GA DEMANTIRALI: ‘Izračun korektan, ali…’

Matematičar Toni Milun iznio je formulu kojom se može izračunati magnituda dvostruko jačih potresa, no seizmolozi Geofizičkog odsjeka zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pronašli su dosta nedostataka koje pripisuju pojednostavljivanju za široke mase

Poznati hrvatski matematičar Toni Milun na svojoj je internetskoj stranici nedavno objavio pojašnjenje Richterove ljestvice, odnosno magnitude potresa. Uz definiciju, iznio je i logaritamsku formulu za izračunavanje magnitude dvostruko jačeg potresa. Naime, na primjeru zagrebačkog potresa, koji je 22. ožujka imao magnitudu od 5,5 stupnjeva prema Richteru, Milun je svojom formulom izračunao kako bi dvostruko jači potres imao magnitudu od svega 5,8 stupnjeva po Richteru.

Korektno napravljeno, ali krivo

No, seizmolozi s Geofizičkog odsjeka zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta demantirali su njegove napise, iako sami priznaju kako je “izračun korektno napravljen”. No, taj isti izračun “sadrži više krivih informacija na koje moramo reagirati, a do kojih je vjerojatno došlo zbog pojednostavljenja problema za širu javnost.”

“Istina je da magnituda potresa logaritamski ovisi o njegovoj amplitudi, ali kad govorimo o dvostruko jačem potresu, ne govorimo o dvostruko većoj zabilježenoj amplitudi nego o dvostruko većoj oslobođenoj energiji; zbog toga ovaj članak javnosti daje krivu sliku o potresima. Veličina koja najbolje dočarava koliki utjecaj potres može imati na ljude je energija oslobođena u potresu, a ne amplituda”, pišu seizmolozi s PMF-a.

Uz to dali su i opširnu opasku na korištenje izraza “magnituda” i “Richterova ljestvica”. “U medijima i popularnim člancima se povremeno nađe pogrešan izraz ‘Richterova ljestvica’, ali magnituda je realan broj, a ne ljestvica. Kad seizmolozi izvještavaju o ‘magnitudi po Richteru’, misli se na lokalnu magnitudu, jednu od više različitih magnituda. Moramo naglasiti da magnituda nije ljestvica jer nema cjelobrojne vrijednosti od 1 do 10, već može poprimiti bilo koju vrijednost”, pojasnili su.

ANIMACIJA SEIZMOLOGA: Ovako su izgledali događaji od prije pet dana u petrinjskom epicentralnom području

Zbunjujuća oznaka ‘I’

Najviše im je zasmetalo Milunovo korištenje oznake “I”, koja je, po njihovom mišljenju, jako zbunjujuća. Stoga su se potrudili pojasniti što ona zapravo znači, a spomenuli su i druge ljestvice za praćenje intenziteta potresa.

“Oznaka upotrijebljena za amplitudu, I, jako zbunjuje u kontekstu članka! Naime, u seizmologiji I označava intenzitet potresa, koji se određuje ljestvicom (za razliku od magnitude ovdje se zaista radi o ljestvici), ali nipošto nije linearna funkcija kao što je navedeno u članku. Intenzitet se određuje iz niza efekata koje potres ima na površini Zemlje: na reljef (nastajanje pukotina u stijenama, pojava odrona, likvefakcije,…), građevine, ljude ili životinje. Postoji više ljestvica intenziteta, Mercalijeva je najstarija, a danas se u Hrvatskoj koristi Europska makroseizmička ljestvica (EMS). Intenzitet se ne može izraziti jednostavnom matematičkom formulom, posebno ne linearnom funkcijom”, poručili su s PMF-a za Večernji i pritom dodali kako se o svemu tome informacije mogu naći na njihovim internetskim stranicama.

JESU LI NAŠI SEIZMOLOZI FULALI? Pogledajte ovu kartu, Petrinja uopće nije u crvenom: ‘Moguće da se radi o vrlo rijetkom potresu’