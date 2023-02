O tome je li potres na Krku povezan s onim prošlotjednim u Turskoj i što se može očekivati sljedećih dana u RTL Direktu govorila je seizmologinja Iva Dasović. Na pitanje koliko bi naknadni potresi mogli trajati na Kvarneru, rekla je da je to teško predvijeti, javlja Danas.hr.

''Teško je reći, možda nekoliko tjedana, možda koji mjesec'', kazala je.

Tri područja Hrvatske su seizmički aktivna

Hrvatsko primorje jedno je od tri seizmički aktivna područja u Hrvatskoj, kazala je Dasović. To su riječko, zagrebačko i područje Dalmacije, naročito južnog dijela. Na pitanje koja se najjača magnituda potresa može očekivati na tim područjima, Dasović je rekla da se to može otprilike procijeniti, s obzirom na magnitudu potresa koji su se tamo već dogodili i uz pomoć geoloških istraživanja da se utvrdi kolika je dužina rasjeda.

Da cijeli rasjed ''pukne'' u Zagrebu - kako je rekla voditeljica RTL Direkta - tada bi, po riječima seizmologinje Dasović najjači potres ovdje mogao biti maksimalne jačine 6,5 stupnjeva.

'Maksimum bi ovdje bio potres od 7,5 stupnjeva'

''Najjače što možemo očekivati dogodilo bi se na dubrovačkom području. Računamo da je 7,5 nekakav maksimum'', rekla je.

Na pitanje je li potres u Turskoj od prije deset dana mogao imati ikakve veze s ovim na Krku, Dasović je rekla: ''Pa ne baš. To što se tamo pomaknulo je predaleko da bi utjecalo na neke pomake tu. Ono što možemo reći, ali je nategnuto, jesu li valovi koji s nastali u tom potresu mogli doprinijeti da za rasjed koji je već zreo za pucanje to bude kap koja prelije čašu. Ali sve je to u zoni spekulacija'', kazala je Dasović.