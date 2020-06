SEIZMOLOGINJA OBJASNILA ZAŠTO ZAGREB NE PRESTAJE PODRHTAVATI: ‘Bit će ih još…’; Poslala je važnu poruku građanima

Jutros oko 4.15 seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres u Zagrebu magnitude 2,4 po Richteru s epicentrom nedaleko od Markuševca. Intenzitet potresa u epicentru bio je III stupnja EMSC ljestvice.

To je bio samo jedan od više od 1000 potresa koji su uzdrmali metropolu nakon dvaju snažnih od 5,5 i 4,8 stupnjeva po Richteru, koji su potresli Zagreb u nedjeljno jutro 22. ožujka. Jedan od snažnijih, odnosno četvrti po jačini bio je i potres magnitude 3,2 po Richteru koji je pogodio Zagreb 23. travnja.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.2 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/rpRngKyDvF

— EMSC (@LastQuake) June 10, 2020