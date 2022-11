Talijansku regiju Marke na obali Jadranskog mora, jutros u 7.07 sati pogodio je snažan potres jačine 5,7 stupnjeva po Richteru, s epicentrom kod Pesara između Riminija i Ancone, a na dubini od 8 kilometara. Potres se osjetio diljem Italije, ali i u Hrvatskoj.

"To je potres koji se klasificira kao vrlo jak potres, magnitude 5,7 i u epicentralnom području može izazvati štete, s tim da te štete uključuju dio oko epicentra. Međutim, potres se osjetio i diljem Hrvatske, osobito u obalnim područjima, koja su oko sto kilometara udaljena od epicentra. Kod takvog potresa te magnitude, osjete se najčešće na višim katovima zgrada što su udaljeniji od epicentra", kazala je Ines Ivančić, rukovoditeljica Seizmološke službe Republike Hrvatske na televiziji N1.

'To je uobičajeno za to područje'

Objasnila je da magnituda potresa ne ovisi o dubini na kojoj se dogodio, već da opisuje energiju koja se oslobodila tijekom potresa.

"Magnituda 5,7 je njegova magnituda bez obzira na kojoj dubini potres bio", dodala je.

S obzirom na to da je epicentar bio vrlo blizu talijanske obale, između Ancone i Riminija, Ivančić smatra da su moguće štete.

"Cijela Italija je seizmički vrlo aktivno područje, to je poznato. Takvi potresi su se događali u prošlosti i to je uobičajeno za to područje", rekla je.

'Naknadni potresi na Baniji mogući su još pet godina'

Spominjući potrese na Baniji, kojih je proteklih dana opet bilo, seizmologinja Ivančić je podsjetila kako je rečeno da se naknadni potresi na tom području mogu događati i pet godina nakon glavnog potresa, koji je bio 29. prosinca 2020. godine.

"To područje još nije došlo u ravnotežu i to su još uvijek naknadni potresi", rekla je.

Podsjetila je da je Hrvatska, kao i Italija, seizmički vrlo aktivno područje.

"Građani moraju biti svjesni gdje žive, da je naše područje seizmički aktivno i da moramo biti spremni boriti se protiv posljedica potresa. Potres ne izaziva štete ako su nam građevine dobro građene", kazala je Ivančić na N1.