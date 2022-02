Jutros je područje Banije pogodio prilično jak potres. Seizmologinja Ines Ivančić, rukovoditeljica Seizmološke službe, za N1 je kazala kako je potres bio magnitude 3,8 prema Richteru te je imao epicentar pet kilometara južno od Petrinje. Prema klasifikaciji radi se o prilično jakom potresu.

"Radi se o naknadnim podrhtavanjima. To može još sigurno potrajati, s obzirom na jačinu prosinačkog potresa", rekla je Ivančić za N1.

Potres se osjetio u Petrinji, Sisku i okolnim mjestima. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti, a potres se osjetio i u Zagrebu.

'Na petrinjskom području sigurno će se događati još dvije godine, a vjerojatno i duže'

"Seizmička aktivnost definitivno je pojačana u smislu potresa. To je uobičajeno jer se radi o području na kojem tektonska ploča Afrike gura Europu i sada je nešto malo aktivnije, ali smo i svi senzibilniji na potrese. Imamo katalog i u povijesti je bilo puno potresa oko Tuzle i Banja Luke, ali i u Italiji i Albaniji. No sve je to normalno, ponavljam, mi smo senzibilniji i sada imamo aplikacije u koje gledamo i primijetimo te potrese", rekla jeInes Ivančić za RTL.

Dodala je i to da se, nažalost, može očekivati još potresa na našem području.

"Na petrinjskom području sigurno će se događati još dvije godine, a vjerojatno i duže", rekla je Ivančić. Za sada njihova služba nema prijavljenih šteta, iako je komentirala da je potres od 3,8 prilično jak.

"Takav potres u principu ne radi nikakve štete, ali mogu se pojaviti na građevinama koje su već oštećene u prijašnjim potresima", rekla je.

Jutrošnje podrhtavanje jako je uznemirilo stanovnike Banije, koji su ostavili brojne komentare na stranici EMSC-a, mnogi su uvjereni da je bio puno jači od 3,8.

'Ne mogu više. Odlazim; Bože, pomozi nam...'

Prenosimo neke od njih:

'Prvi put od 29.12.2020 da nam je nešto puklo na kući. Ne mogu ovo više durati. Odlazim!';

'Na početku je bio isti osjećaj kao i kod onog velikog iz 12. mjeseca 2020., ali je srećom prestao';

'Petrinja uži centar… susjedu se upalio alarm na autu';

'Tutnjava, jak udar, podrhtavanje, škripanje kreveta';

'Ovo je prestrašno,ovakvi stresovi. Jako je zdrmalo, Dragotinci';

'Pošteno streslo i zagrmio, bježali smo van, Moščenica':

'Duga tutnjava i jako je stresao. Cijeli krov mi je zazvonio';

'Buka i jači udar pomaknulo cijelu kuću. Mošćenica';

'Bože moj, da li će ikada ovo prestati? Djeca mi dobiju živčani slom svaki puta';

'Jaki udar i trešnja. O Bože, pomogni nam';

'Jaka trešnja uz zveckanja suđa i dosta jako drmalo'

'Petrinja, 7:30, jaka grmljavina, tutnjava i ljuljanje, kućni ljubimci se svi razbježali od straha';

'Jako je zatreslo';

'Petrinja, dobra trešnja 20tak sekundi';

'Dugačak i jak, vibracije i trzaj'

'Kao da je prošao vlak,glasna tutnjava i jak kratak udar,cijela kuća se zatresla';

'Bome je zatresao pošteno. 10-tak sekundi';

'Dokle više?'.