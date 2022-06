Seizmologinja Ines Ivančić gostovala je u Novom danu na N1 i komentirala snažni potres koji je pogodio Afganistan, u kojemu je poginulo gotovo tisuću ljudi.

"Potres koji je usporediv s petrinjskim potresom, ali dogodio se u području koje je izuzetno gusto naseljeno i s građevinama koje nisu nimalo protupotresno građene, i kojima se u ovakvim potresima dogode velike štete", rekla je Ivančić.

Potres na dodiru dvije tektonske ploče

Upitana zašto je u potresu koji je nešto slabiji od petrinjskog poginulo toliko ljudi, Ivančić je rekla da se u tom dijelu svijeta, u kojemu je izrazito gusta naseljenost, kuće u pravilu grade vrlo loše i od blata pa se, kad se dogodi ovako jak potres, događaju i ovako veliki gubici.

I inače se, kaže Ivančić, radi o seizmički izrazito aktivnom području, a sam potres se dogodio na dodiru dviju tektonskih ploča, indijske i euroazijske, gdje se i inače događaju jako snažni potresi, kojih je u povijesti zabilježeno jako puno.

U Hrvatskoj će biti još naknadnih potresa, ali sve rjeđe

Seizmologinja je komentirala i slabije potrese koji su zabilježeni u Zagrebu i na Baniji.

"To su potresi koji se još uvijek događaju, mi smo i upozoravali na to i spadaju u naknadne potrese koji se događaju prilikom smirivanja i koji se još uvijek očekuju. Tako da, nije ništa neobično da su se dogodili i da će se još događati, ali sve rjeđe i to i primijetimo", rekla je Ivančić.

U istraživanju i analiziranju potresa seizmolozima puno znače i uređaji koje su dobili nakon dvaju potresa u Hrvatskoj, kazala je.