SEIZMOLOG OTKRIO U KOJEM DIJELU HRVATSKE SU MOGUĆI POTRESI DO 7 PO RICHTERU I DODAO: ‘Centar Zagreba ne bi izdržao preko 6’

Sada se na petrinjskom području događa na tisuće potresa i bit će ih još

Tomislav Fiket, zamjenik rukovoditeljice Seizmološke službe s geofizičkog odsjeka zagrebačkog PMF-a, komentirao je kako je kontinuirani nemar države doveo do toga da sada, u trenucima kada tlo u Hrvatskoj podrhtava stotine puta na dnevnoj bazi, ne posjeduju dovoljno instrumenata i ljudske snage.

“Trenutno imamo veliki problem. Nama su jedini podaci, jedini eksperimenti – potresi. Sada se, na petrinjskom području, događa na tisuće potresa i bit će ih još. Mi tamo trebamo imati gustu mrežu instrumenata da bismo prikupili što više podataka. Ti su podaci zlato, nacionalno blago i ne mogu pomoći ljudima koji su sad nastradali, ali će prikupiti podatke koji će spasiti ljude koji će graditi u budućnosti. To je nešto što se ne bi smjelo izgubiti”, rekao je Fiket za Novi list.

Mnoštvo rasjeda

Na teritoriju Hrvatske nalazi se mnoštvo rasjeda. Što je dulji rasjed na njemu je moguća veća magnituda. Može se kazati kako imamo sreću što se veliki dio rasjeda međusobno presijeca i što su uglavnom kraći pa nemaju potencijala za veće potrese.

“Međutim, 6.5 po Richteru je već jako nezgodna magnituda, a kamoli ne 7.0 što je moguće na dubrovačkom području. S te strane, mi znamo da kod nas ne možemo očekivati potres magnitude znatno veće od 7.0 i to je dobro. No, ovo što imamo na naseljenim područjima s objektima koji su građeni loše – to jest zabrinjavajuće”, kaže Fiket.

“Istra je, primjerice, mjesto gdje je rizik od potresa u velikoj mjeri manji nego li u Zagrebu, Rijeci, Dalmaciji, Dubrovniku pa čak i jednom dijelu Slavonije. Međutim, to ne znači kako na našem najvećem poluotoku ne može doći do potresa. Općenito, ne možemo razmišljati na način da se maknemo od rasjednih ploha već da gradimo tako da kad dođe do potresa da ne dolazi do potpunog uništenja kao što se sada dogodilo na petrinjskom području”, objašnjava Fiket.

Žrtava u Zagrebu bi bilo više

No, da se potres koji je pogodio Petrinju dogodio u Zagrebu, on bi zasigurno pretrpio veće štete i žrtve.

“Da se ovakav potres dogodio s epicentrom u Zagrebu, bojim se da bi žrtava bilo mnogo više. Centar je grada već na 5.5 po Richteru pretrpio prevelika oštećenja, stoga smatram kako je uopće nesposoban izdržati bilo što preko 6.0 po Richteru. Čim bi jedan takav potres pogodio već narušeno, gusto naseljeno područje, žrtve bi bile ogromne. Strašno je već što smo imali sada i u Zagrebu i u Petrinji i u Glini. Sada zamislite da su te brojke deset, sto ili tisuću puta veće, te dodaje da, ukoliko se sjetimo crnogorskog potresa – takav se može dogoditi bez problema i na dubrovačkom području”, zaključio je Fiket.