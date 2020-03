SEIZMOLOG OTKRIO NA KAKVOM JE TLU NAJBOLJE IZGRADITI KUĆU: Objasnio je i zašto su neki dijelovi Zagreba jače stradali

Nakon snažnog prvog potresa u nedjelju, na području Zagreba je danas bilo relativno mirno sa samo petnaestak slabih potresa

Seizmolog Krešimir Kuk iz Seizmološkog zavoda gostovao je u RTL-u Danas. Govoreći o potresu u Zagrebu i njegovim posljedicama, rekao je da je danas bilo relativno mirno. “Imali smo petnaestak potresa, od kojih su samo tri bila magnitude 2. Znači, slabi potresi. Građani koji su u užem epicentralnom području, znači Markuševec i cijeli sjeveroistočni dio grada osjetio je i slabije potrese. Dakako, ljudi se toga boje, a pogotovo ako se dogode noću.”

Kuk je dodao da je od najvećeg potresa od 5,5 po Rihteru uslijedilo više od 100 potresa. “No, to je apsolutno normalna i očekivana pojava, pogotovo nakon ovako jakog potresa koji se dogodilo u nedjelju. Slijedi dugi niz potresa. Radi se o slijeganju i stvaranju nove ravnoteže u stjenovitim masivima gdje je došlo do tog potresa i to je normalna pojava.”

Zašto su neki dijelovi Zagreba stradali više?

Da bi se objasnilo zašto su neki dijelovi Zagreba više, a drugi manje stradali u potresu, Kuk kaže kako postoji nekoliko faktora koje sve treba uzeti u obzir. “Najprije, ovisi koliko smo daleko od epicentra potresa. U našem slučaju, s obzirom da se radi o zagrebačkom području čiji je hipocentar, mjesto gdje je potres nastao, je bio na 10 kilometara dubine. Stoga cijelo epicentralno područje uže se proteže od Markuševac do Zagreba i to nikada nije jedna točka. Nama epicentralna udaljenost u ovom slučaju nije igrala neku ulogu”, kazao je Kuk.

Drugi faktor je kvaliteta gradnje. “Sve zgrade koje su armiranobetonske konstrukcije su puno bolje izdržale potres nego Stari grad koji je isključivo građen od cigle. On je pretrpio najviše oštećenja, ali to se i znalo da će biti tako i mi smo to govorili i najavljivali”, kaže Kuk.

Kao treći faktor naveo je lokalne uvjete tla. “Građevina će se najbolje tijekom potresa ponašati ako je izgrađena na čvrstom tlu, odnosno najbolja je stijena. Pa onda imamo trešnju uzrokovanu samo potresom. Ako je neka druga vrsta tla, nasuto tlo, rastresito i neki drugi uvjeti dolazi do pojačavanja amplifikacije. Trešnja uzrokovana potresom se još pojačava zbog svojstava tla pa su i oštećenja veća.”

