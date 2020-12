SEIZMOLOG OBJAŠNJAVA: ‘Veća je vjerojatnost da je ovo bio glavni potres, sljedeći će biti slabiji, ali to nije sigurno’

Kuk kaže kako je ovaj potres, s obzirom na njegovu jačinu, bio maksimalne vrijednosti koja je moguće za to područje

Potres koji je pogodio Petrinju oslobodio je oko pet puta više energije nego onaj u ožujku u Zagrebu.

“Bio je magnitude 6,2, u usporedbi s onim od 5,5 oslobođeno je pet puta više energije, to je pravilnije reći od toga da je bio jači. Kad govorimo o jakosti potresa, onda mislimo i na efekte, što ovisi i o dubini. Bio je na oko devet kilometara dubine, što je nekako prosjek u Hrvatskoj”, rekao je seizmolog Krešimir Kuk za RTL

Maksimalna vrijednost za to područje

Kuk kaže kako je ovaj potres, s obzirom na njegovu jačinu, bio maksimalne vrijednosti koja je moguće za to područje.

“Veća je vjerojatnost da je to glavni potres, te da će sljedeći biti slabiji, to dakako nitko ne može sa sigurnošću potvrditi, ali veća je šansa da je to bio najjači.”

Što je s rasjedom ispod Zagreba?

“Za sada nemamo registriranu povećanu aktivnost na zagrebačkom odnosno kašinskom rasjedu, ne možemo znati, srećom oni nisu direktno povezani, u smislu da bi pomicanje jednoga direktno pomaknulo dijelove drugog, ali uvijek postoji mogućnost kad je jedan rasjed spreman generirati potres da ga energija drugog malo potakne”, zaključio je Kuk.

Pogledaj fotogaleriju

Situaciju oko potresa iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.