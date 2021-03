SEIZMOLOG KUK O PODRHTAVANJIMA: ‘Jači potresi nisu više toliko česti i to treba imati u vidu’; Objasnio i koja je naša regija najugroženija

Potvrdio je konstataciju da je otprilike izračunato da je na našim prostorima najjači mogući potres onaj od 7 stupnjeva po Richteru

Seizomolog Krešimir Kuk u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska govorio je o činjenici kako su ljudi u Hrvatskoj, nakon događaja na Baniji i u Zagrebu prošle godine, postali osjetljiviji na potrese, ali pojačano prate i globalnu situaciju. “Činjenica je kako je globalno malo pojačana potresna aktivnost, ali to se uvijek tako događa”, dodao je Kuk.

Potvrdio je konstataciju da je otprilike izračunato da je na našim prostorima najjači mogući potres onaj od 7 stupnjeva po Richteru i to na području Dalmacije. “To vrijedi za područje južnog priobalja, područje Dubrovnika. Cijela južna Dalmacija je seizmički najugroženija”, rekao je.

DOGAĐA LI SE PREVIŠE POTRESA ILI NAM SE TO SAMO ČINI? Poznati seizmolog: ‘Razumijem reakcije ljudi, ali moramo se pripremiti…’

Nema straha od aktiviranja vulkana

Kuk je odbacio mogućnost da se pomicanjem tektonskih ploča kod nas mogu aktivirati vulkani, budući da se ne nalazimo na izravnom kontaktu tektonskih ploča. “To je dobro i zato nisu najjači potresi kod nas”, kazao je, opisujući tektonske ploče kao “ogromne strukturne jedinice”. “Na području Zemlje ih je šest ili sedam najvećih i još puno manjih, dodao je.

Pojasnio je i kako nastaje potres. “Zbog procesa u u unutrašnjosti zemlje te se ploče pomiču i stalno međudjeluju, dolazi do sila između njih. Sile tvore napetosti, napetosti akumuliraju energiju i onda kad se ta energija oslobodi to nam se onda valovima širi. To je zapravo potres”, opisao je Kuk.

Stanovnike potresom pogođenih područja najviše zanima obnova njihovih domova. Upitan smatra li da je, s obzirom da stalna podrhtavanja tla, pravo vrijeme za obnovu, Kuk je rekao da se radi o “jako teškom pitanju”. “Ja ne znam odgovor na to, niti to znaju seizmolozi. Koliko su izravno ugroženi radnici koji tamo rade, to je nešto što treba procijeniti širi krug ljudi. Generalno rečeno treba, mora se započeti s obnovom”, zaključio je.

KUK O PODRHTAVANJIMA TLA: ‘Seizmička aktivnost na petrinjskom području je oslabila, ali će trajati još mjesecima’

Slabljenje seizmičke aktivnosti

Kuk je dodao da seizmička aktivnost slabi. “Ona će dakako još trajati mjesecima, ali jači potresi nisu više toliko česti i to treba imati u vidu”, rekao je.

Također, dodao je da je na petrinjskom području raspoređeno dosta instrumenata te će se još dugo vremena bilježiti potresi koje osjete samo instrumenti. “To je puno značajnih podataka koji će se koristiti u desecima sljedećih godina i dat će bitne rezultate”, naveo je.

Komentirajući vrtače koje nastaju na potresom pogođenom području, rekao je da je riječ o geološkim pojavama koje su potpomognute gibanjima tla, a ujedno su povezane sa sastavom tla, kao i djelovanjem podzemnih voda.

KUK O MISTERIJU U HRVATSKOJ KOJI NIJE POZNAT NI SEIZMOLOZIMA: ‘Ne postoje nikakvi pisani tragovi, za nas je ovo nešto novo’