SEIZMOLOG KREŠIMIR KUK POJASNIO ŠTO SE TOČNO DOGODILO DANAS ISPOD PETRINJE: ‘Potres je bilo jači od nekih atomskih bombi’

Između ostalog, seizmolog je otkrio može li današnji razorni potres pomaknuti i ponovno pokrenuti rasjed ispod Zagreba

Seizmolog Krešimir Kuk u emisiji RTL Danas otkrio je što možemo očekivati nakon potresa koji je danas u 12:19 pogodio područje Petrinje, Gline i Siska.

Priznao je da ga je potres iznenadio jer nije očekivao da će zagrebačko područje i područje Pokuplja u ovoj godini odraditi svoje seizmičke aktivnosti. “Nije nas iznenadilo u smislu da se tamo događaju potresi. Takav je bio i 1909. godine. Mi smo to upozoravali i to jesu, u okolici Zagreba, medvedničko područje, Pokuplje, mjesta gdje su potresi najjači”, izjavio je Kuk.

Budući da se radilo o potresu velike snage koji je oslobodio veliku količinu energije, tvrdi da je normalno što se osjetio u Sloveniji i čak u Njemačkoj. “To je jače od nekih atomskih bombi koje su bile korištene”, objasnio je seizmolog.

Pojasnio je i što se točno dogodilo danas ispod Petrinje.

“Rasjed ili sklop rasjeda, sustav, na njega djeluju, tako je i nastao, tektonske sile koje su prisutne zbog stalnog djelovanja afričke ploče na euroazijsku, pritišće je, a i jadranska mikroploča se podvlači pod Dinaride. To su sile i procesi koji uzrokuju napetosti. Na rasjedu se akumulira energija, postoji stalna sila, on bi se djelovanjem sile trebao kretati, ali ga koče razni procesi. Kad se skupi dovoljno energije, rasjed puca, dolazi do tog velikog pomaka duž rasjedne linije, tada nastaje potres i tim pomakom kreću seizmički valovi po fizikalnim zakonima koji prenose energiju, koja se titranjima i njihanjima prenosi”, zaključio je Kuk.

Stoji usporedba s Hirošimom

Kuk tvrdi i da je gradonačelnik Petrinje bio u pravu kada je situaciju usporedio s Hirošimom zbog loše i stare gradnje, dok su zgrade izgrađene prema suvremenim protupotresnim standardima potres istrpile bez problema.

Objasnio je i kakvi su dani pred nama: “Uvijek nakon jakog potresa dolazi serija slabijih, koja je duža i jači su potresi što je glavni bio jači. Nekad se događa da serija počne slabijim potresima, nazivaju se prethodni potresi tom glavnom. To je nas zadesilo jučer. Imali smo nekoliko jačih potresa, jačih od prosjeka, pa smo se svi ponadali da je to maksimum, ali ovoga puta se pokazalo da je 6,2 magnituda, poput onog 1909. u istom području. Ono što je dobro, ako je išta dobro, jest da je to maksimalna jačina koja se na tom području može dogoditi. U terminima vjerojatnosti, o kojoj se u seizmologiji ne govori, veća je vjerojatnost da je ovo bio najjači potres i da će idući biti slabiji. Potresi nikad nisu pravilno raspoređeni u vremenu. Prečesto se to čuje pa neki znaju računati da smo sto godina mirni.”

Što je sa zagrebačkim rasjedom?

Potres su snažno osjetili i stanovnici Zagreba koji tvrde da je drugačije tresao nego onaj u ožujku.

“Drugačije ga doživljavamo. Zagrebački potres je bio gotovo ispod grada i njega primarno osjetimo kao udarac, eksploziju i drugačije se tresemo. Zagreb je prilikom ovog potresa bio udaljen 40 i više kilometara i više se osjetilo ljuljanje, a manje kao udarac, ne čuje se tutnjava i još neke karakteristike koje su vezane uz to da dolaze drugačiji valovi”, rekao je Kuk.

Voditelje je zanimalo može li ovaj potres pomaknuti rasjed ispod Zagreba i ponovno ga pokrenuti.

“Rasjedi zagrebačkog epicentralnog područja nisu direktno spojeni na ovo epicentralno područje, stoga direktni pomak neće odmah uzrokovati pomak na rasjedu ispod Zagreba. Ono što se nekad događa je da ako neki rasjed već ima neku akumuliranu energiju, što bismo mogli reći da se sprema za potres, dolaskom novih valova, može se aktivirati i onda će doći… Nismo registrirali nikakvu seizmičku aktivnost, bar ne neku koju bismo primijetili, s obzirom da se tresemo stalno zbog Pokuplja, pa je teško razaznati male seizmičke događaje”, objasnio je seizmolog.

