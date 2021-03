SEIZMOLOG KAŽE DA JE TLO I DALJE VRLO AKTIVNO: Otkrio je pozitivnu stvar vezanu za naše rasjede, ali i jednu otegotnu okolnost

‘Naši rasjedi nisu sposobni prouzročiti magnitude kao u drugim dijelovima svijeta’

Posljednjih dana tlo ispod Jadrana je dosta seizmološki aktivno, a građani se i dalje nisu oporavili od naknadnih udara koji posljednjih mjeseci pogađaju središnju Hrvatsku.

Seizmolog Timislav Fiket za N1 je rekao kako je u Hrvatskoj i dalje vrlo aktivno te da se serija potresa događa onako kako bi i trebala.

“Zadnji potres bio je jutros u 7 i 48 u Jadranu. Kod Vrlike isto postoji serija potresa, aktivno je područje i dalje. Ove godine ne posustaje što se seizmologije tiče, vrlo smo aktivni”, rekao je Fiket.

Na pitanje može li nam se dogoditi potres toliko snažan da uzrokuje tsunami, Fiket kaže kako potresi takve jačine nisu izgledni kod nas. Ipak, otegotna okolnost je to što su epicentri preblizu naseljenih mjesta pa upozorenje ne bi puno donijelo.

Najviše magnitude ne prijete Hrvatskoj

“Naša sreća je da ne očekujemo tsunamije kao u Japanu, ali s druge strane epicentri su preblizu da bismo imali ozbiljno vrijeme reakcije. Dok bi obavijest i izašla, kad bi se zaključilo da postoji opasnost, već bi tsunami bio na obali. To je jedan od naših problema što su nam epicentri preblizu naseljenih podučja, no naši rasjedi nisu sposobni prouzročiti magnitude kao u drugim dijelovima svijeta pa tu imamo sreću”, kaže Fiket.

Priznaje da je i struci već lagano dosta potresa. Područje Petrinje je i dalje seizmološki aktivno. “Serija se ponaša kako bi trebala, potrajat će još neko vrijeme, potres su slabi, no to ne znači da neće biti poneki jaki. No situacija se smiruje”, rekao je.

“Potresi su slučajni događaji. Ne bi se trebali plašiti, ali ništa nije isključeno”, zaključio je Fiket.