U subotu poslijepodne Karibe je pogodio razoran potres magnitude7,2 po Richteru, ostavljajući za sobom pustoš. Prema dosad dostupnim podacima, pod urušenim zgradama, domovima, crkvama i hotelima nalazi se najmanje 227 mrtvih javlja CNN. No očekuje se da će ta brojka, nažalost, rasti. Još su stotine ljudi ozlijeđene i nestale, priopćila je civilna zaštita.

Potres magnitude 7,2 po Richteru u subotu ujutro je pogodio zapadni dio Haitija i uništio brojne zgrade, domove, crkve i hotele.

Osim naknadih potresa, najsiromašnijoj državi u Americi prijeti i tropska oluja.

Hipocentar potresa bio je na 10 kilometara dubine, a epicentar pedesetak kilometara sjeveroistočno od grada Les Cayesa, koji ima oko 125 tisuća stanovnika.

Seizmolog Tomislav Fiket za RTL Danas rekao je kako je jačina haićanskog potresa neusporediva s onim petrinjskim.

"Puno je to više energije nego petrinjski potres. To vam je razlika kao naknadnog zagrebačkog i petrinjskog, to je ogromna razlika u energiji i to se jednostavno, na našu sreću ne da uspoređivati. Mi takve potrese ne možemo doživjeti. Nažalost, dosta je blizu naseljenim mjestima, znači, 34 km od jednog grada, 17 od drugog, to je loša vijest jer takvi potresi na lošije građenim objektima sigurno rade razarajuće štete, pa je za očekivati puno žrtava", rekao je Fiket.

Velik broj ozlijeđenih

Društvenim mrežama dijele se zastrašujuće snimke i ukazuju tako na velik broj ozlijeđenih.

Sve je urušeno, i domovi i hoteli i ceste, a bolnica u Les Cayesu je preopterećena, stoji u jednoj od objava na Twitteru. Nacionalna agencija za oceane i atmosferu najprije je izdala upozorenje za tsunami, no ono je ubrzo povučeno.

Potres se osjetio na Jamajci i u Dominikanskoj Republici, te na Kubi gdje su ljudi pobjegli iz svojih domova zbog straha da bi se zgrade mogle srušiti.

Haiti još pamti i katastrofalni potres iz 2010. godine magnitude 7,0 po Richteru koji je odnio više 220 tisuća života.