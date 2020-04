ŠEFICA WHO-A U HRVATSKOJ OTKRILA UVJETE ZA UBLAŽAVANJE RESTRIKCIJA: ‘Cijela ova situacija s pandemijom je kao igra šaha’

‘Ne mogu vjerovati kad čujem riječ ‘koronaparti’. Ljudi vode svoju djecu na druženja, ali ako ti je do nekog jako stalo, tada ćeš ga zaštititi. To je površno ponašanje’

Prof. dr. Antoinette Kaić-Rak, voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Hrvatskoj u intervjuu za Novi list komentirala je upozorenje organizacije da se u popuštanje mjera idu postupno i oprezno.

“Cijela ova situacija s pandemijom je kao igra šaha. Naravno da su zdravlje i život ljudi najvažniji, dakle donose se restriktivne mjere s jedne strane, a s druge strane život mora ići dalje. Pitanje je funkcioniranja ekonomije i koji potez povući u koje vrijeme, a tu rješenje nije za sve jednako. Čak i unutar država, tako je bilo u Kini, Italiji, imate pokrajine gdje se neke mjere možda mogu promijeniti, ublažiti, tako da se spašava ekonomija i da život ide dalje, a da pritom ne nastanu štete po zdravlje i život ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se to mora jako promišljeno raditi. Ljudi su sretni kad krene nabolje i onda su skloni malo se opustiti. Lijepo je vrijeme, svi bi htjeli izaći van, družiti se, ali treba biti jako oprezan”, kazala je Kaić-Rak.

‘Socijalna distanca vrijedi za sve’

Do relaksacije mjera doći će, kako je navela, kad se situacija stabilizira i trend bude smanjenje broja oboljelih. “Kad budemo sigurni da smo čvrsto s nogama na zemlji i da je to dobro vrijeme, doći će do relaksacije mjera. Austrija ima nešto veći broj stanovnika od nas, Slovenija nešto manje, vidjet ćemo kako će to kod njih ići. Ali svatko mora odlučiti za sebe, jer jedno rješenje nije za sve. Dobro iskustvo je socijalna distanca, to vrijedi za sve”, objasnila je.

Jednom kada budemo imali cjepivo, pitanje je koje će skupine imati prednost. Kaić-Rak kaže kako su to prvenstveno ranjive skupine”. Velik broj inficiranih ljudi je radno aktivna populacija, a nije samo da stariji umiru i imaju teške simptome, nažalost, događa se i da ih mladi imaju. Cijepit će se i zdravstveni djelatnici. Sve će to ovisiti o dostupnosti cjepiva. Cijepit će se koliko se god više bude moglo. Tako ćemo pomoći kolektivnom imunitetu da se bolest ne širi, a možda će se virus i eliminirati”, kazala je Kaić-Rak.

Uskoro kreće projekt seroprevalencije

Komentirala je i razne teorije o stvarnom broju oboljelih. “Važno je vidjeti koliki je imunitet u populaciji. Hrvatska ubrzo počinje projekt seroprevalencije koji će voditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Tražit ćemo antitijela u populaciji da vidimo koliko je ljudi bilo eksponirano, koliko ljudi ima imunitet. To je jako važno znati. Naravno da je više ljudi koji su bili u kontaktu, preboljeli su bolest ili nose virus, a da mi to ne znamo”, objasnila je te dodala da misli da će se testiranje provesti na oko 1500 osoba.

Na pitanje bi li pomogle striktne odluke, umjesto preporuka, voditeljica WHO-a u Hrvatskoj kaže:” Kad stavite zabrane, postavlja se pitanje ljudskih prava. A svi nekako računamo da su preporuke u interesu svih i da su ljudi pametni i odgovorni. Ovo što se dogodilo u Splitu velika je lekcija drugima da više paze i bolje se zaštite”.

Moramo biti strpljivi

“Bilo je jako važno da smo uhvatili nultog pacijenta, da smo na vrijeme uveli restriktivne mjere, odnosno dali upozorenja ljudima i educirali ih kako se štititi. S druge strane, silno je važna transparentnost, da svi u javnom zdravstvu otvoreno komuniciraju s javnošću. Važno je sad to ne pokvariti”, rekla je Kaić-Rak.

Požalila se na nestrpljivost građana i površno ponašanje tek kaže kako sve ovisi o ljudima. “To ne ovisi o ministru, to ovisi o ljudima. Ne mogu vjerovati kad čujem riječ ‘koronaparti’. Ljudi vode svoju djecu na druženja, ali ako ti je do nekog jako stalo, tada ćeš ga zaštititi. To je površno ponašanje, ljudi su možda saturirani, ali treba naglasiti da nema izbora i da moramo biti strpljivi. Nema mjesta panici, ali ima oprezu”, zaključila je Kaić-Rak.

