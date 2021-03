ŠEFICA USKOKA O SUCIMA KOJE MAMIĆ OPTUŽUJE ZA KOJEŠTA: ‘U ovom trenu ne mogu reći da nisu ni za što krivi’

Na većinu pitanja nije mogla odgovoriti zbog tajnosti istrage

Ravnateljica Uskoka Vanja Marušić kazala je u srijedu da tužiteljstvo nastavlja s izvidima tvrdnji Zdravka Mamića u kojima potkrepljuje svoje optužbe na račun nekih sudaca, ali da zbog tajnosti izvida ne može govoriti o detaljima, kao i da u ovom času ne može reći da suci ni za što nisu krivi.

Uskok je ranije u srijedu priopćio da je od primitka prijenosne memorije (USB stick) do danas uputio 118 zahtjeva za prikupljanje podataka, od kojih je prvih šest upućeno istog dana primitka te je do danas 31 osoba ”ispitana u svojstvu građanina”. Uz to, upućene su i četiri zamolnice za pružanje međunarodne pravne pomoći, od kojih su tri upućene u listopadu 2020., dodao je Uskok.

POKREĆE SE STEGOVNI POSTUPAK PROTIV SUDACA KOJI SU NA SNIMCI S MAMIĆEM: ‘Dao sam im stotine tisuća eura’

Govoreći o zatraženoj međunarodnoj pomoći, Marušić nije precizirala o kojim je država riječ, a zbog tajnosti izvida nije željela otkriti tko je sve ispitan, kao ni to jesu li probijene mjere. Dodala je kako su neke osobe ispitane više puta.

Marušić je naglasila da Uskok nije kalkulirao s vremenom provođenja izvida niti da je tužiteljstvo čekalo pravomoćnu presudu Vrhovnog suda. ”Kada smo dobili stick, nije se ni znalo kada će biti sjednica Vrhovnog suda. Izvidi se nastavljaju, a u ovom času ne mogu reći da suci ni za što nisu krivi”, dodala je.

Ravnateljica Uskoka je naglasila da su je iznenadile izjave pojedinaca iz javnog prostora za koje je ocijenila kako bi, obzirom da se u svojoj profesiji bave kaznenim pravom, trebali znati da su izvidi tajni te da Uskok niti u jednom slučaju, pa ni u ovom, ne može govoriti o sadržaju izvida.

Govoreći o Mamićevim optužbama o navodnoj korumpiranosti pojedinih sudaca iz ljeta 2019., Marušić je istaknula da je bivši izvršni dopredsjednik Dinama putem svojeg odvjetnika bio pozvan da te tvrdnje konkretizira i potkrijepi budući da se radilo o općenitim tvrdnjama.

”Međutim, pravomoćno osuđeni Zdravko Mamić i njegov odvjetnik tada to nisu učinili, već je pravomoćno osuđeni Zdravko Mamić s vremena na vrijeme izlazio s tvrdnjama koje nisu pružale dovoljno informacija za njihovu provjerljivost”, kazala je.

‘Dinamika izvida primjerena opsežnosti sadržaja’

Marušić je dodala da su na Mamićevoj konferenciji za medije u utorak iznijete neke nove tvrdnje koje ranije nisu dostavljene Uskoku i da je ”logično da ih tužiteljstvo dodatno provjeri”.

”Intenzitet poduzetih radnji Uskoka ukazuje na opsežnost i da je dinamika izvida primjerena opsežnosti tog sadržaja i potrebe prikupljanja svih pravno relevantnih činjenica koje će biti dostatne za donošenje meritorne državnoodvjetničke odluke. To će biti u trenutku kada se provjere sve činjenice i prikupe svi dokazi”, zaključila je Marušić.

Zbog fotografija s USB sticka, kojeg je Mamić dostavio DORH-u, a objavljene su u medijima, pokrenut će se stegovni postupak protiv sudaca osječkog Županijskog suda Darka Krušlina i Zvonka Vekića, doznaje se u četvrtak na tome sudu.

Predsjednik Županijskog suda Zvonko Vrban izjavio je novinarima kako će pokrenuti stegovne postupke protiv dvojice sudaca, jer ga na to obvezuje zakon i njegova odgovornost kao predsjednika toga suda.

Mamić je u listopadu dostavio USB stick s optužbama na račun sudaca, a u utorak je, nakon što mu je Vrhovni sud potvrdio prvostupanjsku presudu te kaznu od šest i pol godina zatvora, na konferenciji za novinare u Mostaru za korupciju i primanje mita optužio predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu, suce osječkog Županijskog suda Zvonka Vekića i Darka Krušlina, a predsjednika toga suda Zvonka Vrbana nazvao “kriminalcem, koji će koji će kad tad biti smijenjen”

Ustvrdio je kako ga je sudac Vekić reketario i tražio da ga postavi za predsjednika suda u Osijeku te da mu je isplatio više od 500 tisuća eura, koje je trebao podijeliti sa sucima Darkom Krušlinom i Antom Kvesićem, za što, kako tvrdi, ima dokaze, i da je o svemu obavijestio DORH.