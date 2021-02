ŠEFICA UDRUGE UGOSTITELJA ODGOVORILA PLENKOVIĆU: ‘Ne tražimo prijevremeno otvaranje. Na drugu stvar želimo ukazati’

‘Mi ne tražimo datum kada će nas otvoriti niti smo ičime to uvjetovali. Ne tražimo prijevremeno otvaranje ugostiteljskih objekata, to moraju odlučiti epidemiolozi, već samo ukazujemo na nejednaka mjerila što se tiče epidemioloških mjera’, kaže predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak

Danas se najprije na sjednici Vlade, a zatim i na konferenciji za novinare premijer Andrej Plenković osvrnuo na jučerašnji prosvjed poduzetnika u Zagrebu zbog epidemioloških mjera.

“Nakon bolje epidemiološke situacije porastao je pritisak javnosti, kao i ostalih aktera koji žele popuštanje mjera, odnosno otvaranje svega. E, pa ne možemo to tako. To tako ne ide. Ne zato što mi ne bismo htjeli sve otvoriti, nego zato što to nije realno i ne bi bilo dobro”, odrješito je poručio Plenković.

PLENKOVIĆ O POPUŠTANJU MJERA: ‘Nećemo oklijevati u popuštanju mjera ako trendovi budu dobri’; Pozvao građane na strpljenje i oprez

‘Mi samo ukazujemo na nejednaka mjerila’

Ponovio je da će prije 15. veljače – do kada su na snazi postojeće protuepidemiske mjere – biti razmotreno koje se mjere mogu popustiti. Rekao je i da je “osobno protiv mjera jer to nije dobro psihološki” te naglasio da je zatvaranje ugostiteljskih objekata odluka epidemiologa kojima je cilj smanjiti broj oboljelih.

“Jasno mi je da je ljudima dosta restriktivnog načina života, ali ja mogu samo apelirati na zdrav razum. Čim se epidemiološke okolnosti promijene mi ćemo dopustiti da ljudi rade svo posao. Ne postoji neka politička volja zbog koje oni ne mogu raditi, nama je zbog toga žao. To je i teret za sve druge porezne obveznike”, kazao je premijer.

‘Moramo naći rješenje, tko zna što će biti 15. veljače’

Današnje premijerove izjave za Net.hr komentirala je Jelena Tabak, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja.

“Prosvjed u srijedu bio je prosvjed poduzetnika među kojima su bili i ugostitelji. Što se tiče naše udruge, mi smo od prvoga dana komunicirali da ne tražimo datum kada će nas otvoriti niti smo ičime to uvjetovali. Mi ne tražimo prijevremeno otvaranje ugostiteljskih objekata, to moraju odlučiti epidemiolozi. Mi samo ukazujemo na nejednaka mjerila što se tiče epidemioloških mjera i po tom pitanju tražimo izmjenu”, kazala nam je Tabak.

Tabak ističe da nezadovoljstvo ugostitelja traje jer je “situacija akutna”.

“Trenutačno se nagomilalo jako puno problema, pa smo pokušali ukazati da jedino što bi moglo smiriti tu situaciju jest neka hitra financijska injekcija. Traćili smo neka to bude tri posto lanjskog prometa, ali nam je ministar financija Marić rekao da za to nema fiskalnih mogućnosti. To poštujemo, međutim morat ćemo naći neko rješenje kako bi se pomoglo ugostiteljima koji su najviše pogođeni. Jer, tko zna što će biti 15. veljače”, kazala je Tabak.

TISUĆE PROSVJEDOVALE PROTIV ‘KORONA-MJERA’ U ZAGREBU; Poduzetnici poručili: ‘Koga se bojimo? Nije problem što smo zatvoreni, ali…’

‘Božinović nije u pravu, ne forsiramo otvaranje’

Predsjednicu Nacionalne udruge ugostitelja pitali smo kako komentira jučerašnje objašnjenje šefa Nacionalnog stožera Davora Božinovića o tome zašto se kafićima ne dopušta prodaja kave za van. “Nije poanta u kavi za van, poanta je u okupljanju. Na benzinskoj ju uzmete, stavite u auto i vozite, a u kafiću sjedite i družite se. Ljudi bi se okupljali”, izjavio je Božinović jučer u RTL-u Danas.

“Mislim da ministar Božinović nije u pravu i da postoje načini da se tome doskoči. Uostalom, do takvih okupljanja dolazi i dok kafići ne rade. Ali, i smo na terenu, imamo uvid u situaciju i rješenje kako da do toga ne dođe. Upravo stoga smo zatražili sastanak s Nacionalnim stožerom. Imamo dobru suradnju sa svim ministarstvima, ali malo teže ide s Nacionalnim stožerom. Oni možda misle da mi forsiramo otvaranje ugostiteljskih objekata, a to nije točno. Poštujemo epidemiološku struku i ne želimo se dovesti na crvenu listu, samo smatramo da prateće probleme treba riješiti jer ugostiteljski će objekti možda biti otvoreni 15. veljače, a možda i 15. travnja”, kazala nam je Tabak.

NEKI ĆE IPAK OTVORITI KAFIĆE? Premijer traži strpljenje, a Jelena Tabak poručuje: ‘Ako je čovjek gladan i nema kruha – nema ni strpljenja’

Najavljuje se novi prosvjed?

Organizatori prosvjeda navode da su mjere diskriminatorne. Tu temu je komentirala i Žaklina Troskot iz Nacionalne udruge ugostitelja.

“Prosvjedna akcija je jučer bila da se pusti glas da su svjesni da ovo ovako ne može, da ne mogu dvije djelatnosti – ugostitelj i fitness centri spašavati epidemiološku cijelu mjeru dok život skoro pa normalno funkcionira. Kad vidimo slike sa skijališta, kada vidimo slike kakve su po na bazenima, da ne nabrajam javni prijevoz. To je nama neprihvatljivo, jedna je diskriminacija na djelu (…) Ne možemo pustiti da skoro sve normalno funkcionira, a nas držite vječno zatvorenima. Znači, mora se tu naći taj balans i to je nešto što smo jučer htjeli ukazati i sigurno ćemo to morati još jednom, ako tu ne bude sluha”, veli Troskot za RTL.

Ako ne bude sluha za njihove zahtjeve, ugostitelji će ponoviti prosvjed.