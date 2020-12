ŠEFICA UDRUGE BOLNIČKIH LIJEČNIKA: ‘Opravdanje sa svinjokoljama koje su ‘krive’ za širenje epidemije apsolutni je vrhunac ludosti’

Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, Ivana Šmit, ponovno je kritizirala Vladu i Nacionalni stožer civilne zaštite zbog kašnjenja s donošenjem strožih epidemioloških mjera te je istaknula kako situacija s epidemijom u zemlji još neko vrijeme neće biti dobra

Hrvatska udruga bolničkih liječnika već neko vrijeme predvodi kritike Vladinih mjera prema epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj. U udruzi smatraju da su posljednje epidemiološke mjere stigle prekasno te da u njihovu donošenju nije saslušana struka, zbog čega su se urušili sustav za praćenje kontakata i zdravstvo. Te je kritike ministar zdravstva Vili Beroš nazvao “politikantstvom iz bolničkih redova”, a iz HUBOL-a su mu odmah odgovorili.

“Već mjesec dana putem medija doslovno vapimo za postrožavanjem mjera kao i za potrebom da budu neselektivne. Izuzeća od pravila koja su važila za sve, radila je politika – izbori, Vukovar gdje se ‘žmirilo’ na brojeve ljudi u koloni, na činjenicu da je kamera snimila brojne ljude bez maski pa onda selektivne mjere za okupljanja na političkim skupovima i vjerskim zajednicama. A ovo zadnje opravdanje sa svinjokoljama koje su ‘krive’ za širenje epidemije, apsolutni je vrhunac ludosti”, rekla je za Večernji predsjednica HUBOL-a, doktorica Ivana Šmit, ističući da trenutačna situacija “kontrolira nas, a ne mi nju”.

Trebalo se pitati struku

“Mjere su stigle prekasno. Da se pitalo ozbiljnu struku umjesto politički ‘korektne’ liječnike koji su išli ‘niz dlaku’ političkim interesima, odavno bismo povukli potpuno drukčije poteze. Apsolutno mi je nevjerojatno da nijedan član Stožera nije barem jedan dan odlučio obući zaštitnu opremu i ući na covid odjel ili covid intenzivnu i vidjeti kako se tamo radi i živi. Ne zbog slikanja u novinama i skupljanja bodova, nego zbog solidarnosti s kolegama koji žive svoj mali pakao u tim bolnicama. Možda bi drukčije razmišljali da su to napravili”, napominje Šmit i svoje teze potkrepljuje time da se za bolesnike spremaju šatori bez zahoda i tople vode, a covid odjeli se u bolnicama otvaraju preko noći, kao što se preko noći doslovno ‘love’ doktori i medicinske sestre koji će u njima raditi”.

Dva paralelna svemira

“Sada se u nekim bolnicama covid pacijentima s upalama pluća bave ginekolozi, radiolozi, kirurzi, dermatolozi. Svi smo mi liječnici, to je točno, no ovo je specifična bolest kojom se trebaju baviti oni kojima su respiratorni sustav i jedinice intenzivnog liječenja ‘core bussines’. To je otprilike kao da date zubaru da napravi carski rez. Da struka nije toliko napredovala i znanje se toliko umnožilo, vjerujte da nam ne bi trebalo ni specijalizacija ni subspecijalizacija. Većina bolnica ima popunjene kapacitete i u jedinicama intenzivnog liječenja i na odjelima. Više ne znamo kamo bismo smještali pacijente. Neki od nas već su se susretali sa situacijama da su morali razmišljati tko će od pacijenata dobiti respirator. Politika i liječnici očito žive dva paralelna svemira”, zaključuje predsjednica HUBOL-a, dodajući da situacija neće biti dobra još neko vrijeme jer raste broj hospitaliziranih i onih na respiratorima.

