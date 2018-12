ŠEFICA POVJERENSTVA ZA SUKOB INTERESA: ‘Realna je mogućnost da budemo smijenjeni. Mi smo spremni’

Novaković je iznijela svoje stavove o tome hoće li zbog Agrokora biti i novih sankcija, a progovorila je i o odnosu povjerenstva s Vladom

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Nataša Novaković, gostovala je večeras u Dnevniku Nove TV gdje je, komentirajući slučaj Agrokor, izjavila kako je realna mogućnost da budu smijenjeni te da su spremni na sve.

Transkript gostovanja na Novoj TV prenosimo u cijelosti:

Ministar Marić je kažnjen jer je povrijedio načela obnašanja javne dužnosti. Meni to izgleda kao kazna bez kazne. Ljudi su malo zbunjeni. Što je to?

Radi se o tome da, kao što je i sam ministar Marić rekao, on nije bio u sukobu interesa, međutim, da, došlo je do povrede Zakona o sprečavanju sukoba interesa, a u kontekstu načela. Pritom bih podsjetila da su neke najveće odluke Povjerenstva u bivšem sazivu zapravo bile bez kazne, bez sankcija, pa tako i predmet koji je vođen protiv predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, a isto tako i onaj protiv gospodina Karamarka. Dakle, ni u jednom predmetu nije bilo kazne kao takve, međutim to nije ni naša funkcija.

Dobro, koji je krimen ministra Marića, gdje on uhvaćen s prstima u pekmezu?

Nije on uhvaćen s prstima u pekmezu. Gospodin Marić je radio u Agrokoru i još je Povjerenstvo u prethodnom sazivu utvrdilo da nema sukoba interesa kod pokretanja postupka, a s obzirom da gospodin Marić nema pravo povratka na radno mjesto u Agrokoru, nema rodbinske veze niti ima dionice u Agrokoru. Međutim, on je sam rekao da će se izuzeti iz svih radnji koje se tiču Agrokora. Kako su informacije curile u određenim vremenskim razmacima, nakon što smo donijeli raniju odluku da nije povrijedio načela, došlo je do nekih novih momenata, novih informacija – to je sastanak 19. veljače 2017. godine, kao i čitav niz sastanaka i predlaganja osobe u ovu tzv. skupinu Borg, dakle, direktno sudjelovanje.

Samo me zanima jedna stvar – ako je Božo Petrov s premijerom Plenkovićem dogovarao sastav te skupine, pa onda su oni još više “umočeni” u cijelu tu priču.

Protiv Bože Petrova i Andreja Plenkovića pokrenut je postupak prije dva mjeseca i bit će na redu za meritorno očitovanje početkom godine.

Znači li to da i njima slijedi ista ovakva kazna, ili još gora?

To vam u ovom trenutku ne mogu prejudicirati, nisu još došla sva očitovanja, postupak je u tijeku.

Znači li da bi početkom iduće godine i premijer Plenković mogao sjediti kao što su sada u ovom slučaju to činili gospodin Marić i gospođa Dalić, i dati vam neka pojašnjenja?

Mi u svakom predmetu u kojem se meritorno odlučuje pozivamo stranku da dođe. Mislimo da je dobro da stranka dođe, da objasni neka svoja stajališta, da možda kaže da smo mi nešto protumačili. Pozivamo svaku stranku da dođe pa ćemo tako pozvati i premijer Plenkovića. On ako hoće odazvat će se, ako ne – neće.

Mislite li da bi mu bilo korisno da dođe na to saslušavanje?

Ne znam bi li mu bilo korisno ili ne, ali u svakom slučaju može doći.

Gdje smo mi zapeli s izradom novog zakona? Izvijestili ste da ste u lipnju imali zadnji sastanak s ministrom Kuščevićem. Otad taj zakon nije ušao u Vladinu proceduru, odnosno ušao je pa je navodno vraćen. Gdje ste vi sad u trenutnoj situaciji?

Mi kao Povjerenstvo nismo nigdje. Od 1. lipnja nemamo nikakve službene informacije, mi smo se očitovali u postupku e-savjetovanja, poslali smo dopis ministru Kuščeviću s našim primjedbama, i nakon toga nemamo nikakve službene informacije. Ono što smo neslužbeno saznali jest da je u postupku – negdje.

Najveći prijepori su zbog tog takozvanog hlađenja, jer dužnosnik recimo ne može godinu dana raditi. Pitam vas sada drugu stvar – zašto vi nekom ministru, evo recimo ministru Mariću, ako nađe posao u nekoj tvrtki koja nije radila s njegovim ministarstvom i državom, zašto se ne bi mogao zaposliti u tvoj tvrtki?

Zato što je neki standard, europski – u Francuskoj je taj period hlađenja tri godine – da osoba koja je bila na tako važnoj funkciji naprosto godinu dana mora pauzirati prije nego što ide na neku upravljačku funkciju. Mislim da je to korektno s obzirom da imaju mogućnost 6+6, a imaju i mogućnost biti na drugoj poziciji, a ne na upravljačkoj.

Ako se ima mogućnost zaposliti, zašto bismo mi, porezni obveznici plaćali kad si on može naći posao.

Apsolutno, ali zašto bi morao biti na upravljačkoj poziciji. Pritom, ako su bili na upravljačkoj poziciji prije, oni se na tu poziciju mogu vratiti ako su imali sporazum u bivšoj kompaniji. To im nitko ne brani ako su već bili u upravi. Međutim ako nisi bio u upravi, zašto bi sad morao odmah s te pozicije ići na upravljačku poziciju?

Dakle, ako sam dobro shvatio, on može biti savjetnik.

Može biti i direktor koji nema izvršnu funkciju, može biti bilo što što nije upravljačka funkcija.

Znači ministar Marić, govorimo sad o njemu, sutra može naći posao u privatnom sektoru i biti dobro plaćeni savjetnik godinu dana, a nakon toga može biti predsjednik uprave.

Može biti.

Novim zakonom ako bude usvojen, a bit će usvojen, može vam se dogoditi i da budete smijenjeni.

Da, mislim da je to realna mogućnost.

Koliko realna?

Ne znam, ne bih procjenjivala.

Kako se to pravno rješava?

U prijelazne završne odredbe stavi se odredba da s novim zakonom ide i novo povjerenstvo i to je to.

Vi ste spremni za tu realnu opciju?

Mi smo spremni na sve.