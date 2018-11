ŠEFICA POVJERENSTVA: ‘Dužnosnici mogu lagati u imovinskim karticama, ali ih zbog toga ne možemo kazniti’

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa tvrdi da prema predloženom zakonu o sprečavanju sukoba interesa dužnosnici mogu lagati u svakom trenutku podnošenja imovinske kartice

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković ustvrdila je danas da prema predloženom zakonu o sprečavanju sukoba interesa dužnosnici mogu lagati u svakom trenutku podnošenja imovinske kartice, a Povjerenstvo ih ne može kazniti zbog toga.

„Povjerenstvu su tri stvari izuzetno sporne, uz ukidanje jednogodišnjeg ‘perioda hlađenja’. Ako u postupku redovne provjere imovinske kartice ustanovimo da nešto nije uneseno, primjerice vikendica, mi ne možemo pokrenuti postupak, nego obavještavamo dužnosnika da nešto nije unio i molimo ga da dopuni karticu u roku od 15 dana. Ako on to unese, mi ne možemo pokrenuti postupak, što znači da imovinska kartica može biti potpuno neistinita i što god nađemo u redovnoj provjeri, dužnosnik može samo reći ‘zaboravio sam’, dopuniti i mi ne možemo voditi postupak. To drugim riječima znači da dužnosnici mogu lagati u svakom trenutku podnošenja imovinske kartice, a svrha imovinske kartice nije ta. Problematično nam je i pokretanje postupka u roku od 30 dana, što je apsolutno nemoguće“, upozorila je Novaković uoči sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.

Prijedlog zakona je veliki korak unazad

Tema sjednice Nacionalnoga vijeća je “Instituti predloženoga Nacrta zakona o sprečavanju sukoba interesa – korak naprijed ili korak nazad”.

„Ovakav prijedlog zakona definitivno je veliki korak unazad, ima nekih sitnih poboljšanja, ali se nijedno ne tiče sukusa sukoba interesa, nego su više procesne naravi. Definitivno, ako šaljete poruku da se može podnijeti bilo kakva imovinska kartica, da vas Povjerenstvo zbog toga ne može kazniti i da vi možete automatski prijeći iz javnog u privatni sektor, iz pozicije ministra na čelno mjesto uprave društva, to je apsolutno velik korak unazad“, istaknula je.

Ne znaju što se događa sa zakonom

Kazala je da ne zna što se u ovom trenutku događa sa zakonskim prijedlogom. „Posljednja je informacija da u zakonu o sprečavanju sukobu interesa koji je bio u javnoj raspravi tijekom srpnja i kolovoza i na koji smo se očitovali jednogodišnji ‘period hlađenja’ više ne postoji. Što se u ovom trenutku zbiva sa zakonom, mi u Povjerenstvu ne znamo, prema planu normativnih aktivnosti već je trebao biti donesen, a gdje je on, mi to ne znamo. Ako postoji prijedlog zakona u koji je ‘period hlađenja’ uvršten, mi taj zakon nemamo. Prijedlog Povjerenstva je bio da dužnosnik može prijeći iz jednog u drugo trgovačko društvo, a dogodilo se da je taj naš prijedlog proširen, pa može ići i u državnu i u privatnu kompaniju odmah nakon mandata“, rekla je Novaković.

Komentirajući pitanje Zdravka Marića gdje bi on onda mogao raditi nakon mandata, Novaković pojašnjava: „Ograničenje je na godinu dana, a dužnosnici ionako imaju naknadu ‘6+6’, osim toga, osoba ne mora odmah otići na upravljačku poziciju, može biti i savjetnik, tako da ne vidim problem u tome“.

Osvrnula se i na slučaj Agrokor, rekavši da je Povjerenstvo „očitovanje u predmetu ‘hotmail’ dobilo od Vlade i Zorana Besaka, a ostali se nisu očitovali“. „Kako je teško predmet zatvoriti na taj način, bit će pozvani na usmeno izlaganje. Premijer Plenković kao osoba nije ni pozvan na očitovanje, nego Vlada, a Vlada se očitovala“, dodala je.

Nisu željeli ostaviti dojam da pogoduju političarima

Bivši ministar uprave i saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk kazao je da su i za njihova mandata uočili potrebu korekcije nekih odredbi u Zakonu. „Nikada se nije na to odlučilo jer nismo željeli ostaviti dojam da sada političarima želimo pogodovati nešto više u odnosu na ono što imaju sada. Činjenica je da postoji određeni problem da, kada nakon mandata dužnosnici ne mogu ići raditi neke poslove koji objektivno nemaju veze s onim što su oni radili i to bi doista vrijedilo korigirati. No, svakako treba ostati odredba da dužnosnik ne može ići raditi u tvrtke s kojima ste surađivali dok ste bili dužnosnik i mislim da taj period treba produljiti i više od jedne godine. S druge strane, za one tvrtke koje objektivno nemaju veze s time što ste radili kao dužnosnici, taj period nije čak ni potreban“, smatra Bauk.

„Treba jasno razgraničiti one subjekte s kojima ste doista imali veze dok ste bili dužnosnik i da se uz odobrenje Povjerenstva tamo može ići raditi, a subjekti u čijem ste radu značajno sudjelovali dok ste bili dužnosnik, taj bi se period trebao i produžiti“, dodao je.

Čeka li Marić novi zakon kako bi mogao otići u Adris grupu?

„Što se tiče ministra Zdravka Marića, ne vidim da bi on u bilo kojoj optici, pod bilo kojim povećalom mogao odmah otići u Adris grupu. Ne znam čeka li on novi zakon, ali tako bi se moglo zaključiti iz njegovih odgovora, kada kaže da ostaje ministar ‘do daljnjega’. Ako bi rekao da ostaje ministar do kraja mandata, onda ne bi bilo nikakvih dilema. On je izabrani zastupnik, može se na godinu dana vratiti u Sabor, ali pitanje je njegovih želja i ambicija. Dobro da se ima gdje vratiti jer tamo odakle je došao trenutačno ne cvjetaju ruže“, zaključio je Bauk.

