‘Ostala sam cijelo popodne i cijelu noć, srce mi je imalo 250 otkucaja po minuti i nezaustavljivo je udaralo’

Vesna Ramljak, docentica i šefica Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju KBC-a Sestre milosrdnice, prije dva dana je završila na Hitnoj kardiologiji zbog pulsa koji joj je bio 250 otkucaja u minuti.

Razlog za loše stanje Vesne Ramljak su događaji na Klinici za tumore gdje je docentica zaposlena. Dr. Ramljak je Indexu ispričala, pozlilo joj je nakon što je doznala da je predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju tog KBC-a, Dijana Zadravec, vikala na medicinsku sestru Klinike za tumore.

“Ja sam prekjučer završila na Hitnoj kardiologiji zbog paroksizmalne fibrilacije atrija (250 otkucaja u minuti). Ostala sam cijelo popodne i cijelu noć, srce mi je imalo 250 otkucaja po minuti i nezaustavljivo je udaralo. Nije mi pomoglo ni 10 miligrama Normabela. Pozlilo mi je usred Zoom predavanja koje sam imala zbog citološkog kongresa. Na poslu mi je doslovno pozlilo kad sam čula da se Zadravec derala na našu najbolju sestru na Klinici, koja je naš anđeo. Derati se na bilo koga od naših ljudi na Klinici, to je neprihvatljivo”, rekla je dr. Vesna Ramljak za Index.

‘Tako se ne ophodi prema ljudima, to me dotuklo….’

“To me zaista dotuklo jer se kod nas na Klinici tako ne ophodi prema ljudima. Ja sam šef Patologije i citologije i ja za svoje ljude ginem i smatram da se s ljudima mora ophoditi s puno poštovanja i uvažavanja jer šef je samo prvi od istih”, navela je liječnica.

Dr. Ramljak kaže kako su svi liječnici, medicinske sestre i tehničari te inženjeri koji rade na Klinici poput jedne obitelji i da svi skupa sjajno surađuju i pružaju maksimum od sebe za svoje pacijente kojima nude vrhunsku zdravstvenu uslugu.

“Mi smo na Klinici svi jako povezani, zato ovakva događanja bole. Najstrašnije je što smo bili jedini breast unit centar u Hrvatskoj koji se bavio karcinomima dojke. Ja sam u sklopu toga osnovala jednodnevnu dijagnostiku za tumore dojki. Dolazile su nam pacijentice iz cijele Hrvatske. U jednom danu smo ih obrađivali i u roku sat vremena sam znala ima li karcinom ili ne, odradili smo sve pretrage i u roku 2 tjedna bi pacijentica već bila operirana ili na kemoterapiji”, veli docentica.

No, tako je bilo sve do prije tri godine.

‘Profesorica Zadravec vjerojatno ne razumije što su onkološki pacijenti’

“Tad je sve krenulo nizbrdo. Bili smo ponosni na taj projekt dijagnostike u jednom danu, pružali smo nadstandard pacijentima. Naše radiologinje su verzirane, godinama rade to. Vi ne možete stati ispred ekrana i očitavati nalaz a da nemate kontakt s pacijentom. Profesorica Zadravec nažalost vjerojatno ne razumije što su onkološki pacijenti. Nije isto tko radi magnet i ultrazvuk. Ne može osoba koja se bavi magnetima drugih organa očitavati magnet dojke”, govori liječnica koja već 30 godina radi ultrazvuk. Dodaje da je za to završila niz edukacija.

“U svojoj ordinaciji imam ultrazvuk. Jako smo puno pacijenata dijagnosticirali da pomognemo radiolozima da rade sofisticiranije. Od početka ove godine sam samo u svojoj ambulanti otkrila 168 novih karcinoma dojke. Mi smo radiolozima pomagali, kad se radi ‘core’ biopsija, uvijek smo prisutni i mi citolozi koji zajedno s njima punktiramo čvorove u aksilama jer je to u protokolu dijagnostike. Mi smo neprekidno u suradnji i oni uvijek imaju povratne informacije vezane za njihovu dijagnozu. Za mene je kriminalno da netko tko nikad nije radio magnet dojke i abdomena to radi i da se potpisuje na nalaz. U ovom času to na našoj Klinici uglavnom rade specijalizanti i par specijalista koji se izmjenjuju. Nama je s KBC-a zadnjih godina otišlo 17 radiologa. Samo na našoj Klinici ih trebamo 8 plus šefa, a ostalo ih je troje. Zadravec je sad dovela specijalizante da rade magnete dojke i ‘core’ biopsije karcinoma dojki, koji to rade pod nadzorom”, kazala je dr. Ramljak za Index.

‘Zadravec je produkt sveopće kataklizme u zdravstvu’

Docentica Ramljak za kraj poručuje da ju Zadravec zaista ne zanima, međutim ne može mirno gledati da se ljudi tjeraju.

“Mene ona ne zanima, njezino ime ne spominjem, ona je produkt jedne sveopće kataklizme u zdravstvu. Samo ne mogu podnijeti da se tako odnosi prema ljudima. Mene djelatnici Klinike poštuju, a ona će vjerojatno doživjeti da će se djelatnici Radiologije Klinike za tumore žaliti na njezin mobing”, navela je liječnica.

Index je kontaktirao Dijanu Zadravec s upitom kako komentira to što je dr. Ramljak zbog njezinog vikanja završila na Hitnoj, a ona je poručila da s tim portalom ne želi imati doticaja te je odbila odgovoriti na pitanje.

