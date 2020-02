ŠEFICA KRIZNOG STOŽERA KAŽE DA SMO U PREDNOSTI NASPRAM TALIJANA: ‘Mi znamo nultog pacijenta, budite mirni i ne paničarite’

Prema riječima šefice kriznog stožera mjesta za paniku nema iako su medicinske maske nestale iz ljekarni i što su police u dućanima opustošene

Dok se sa sigurnošću zna da je jedna osoba u Hrvatskoj zaražena koronavirusom, za njih još nekoliko iz raznih krajeva Lijepe naše čekaju se rezultati. Riječ je o osobama koje su boravile u Italiji, baš kao i zaraženi zaposlenik tehnološke firme Ericsson Nikola Tesla. O tome što se točno trenutno događa s “koronom” u Hrvatskoj i ima li mjesta panici govorila je u Dnevniku N1 Maja Grba Bujević, šefica kriznog stožera Ministarstva zdravstva.

Grba Bujević kazala je da se devet pacijenata koji se nalaze u riječkom KBC-u nisu gotovi s testiranjima te da su testiranja u tijeku. K tome, napomenula je da nema novih slučajeva oboljelih osim potvrđenog slučaja zaraženog mladića koji se nalazi u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

“Na testiranju imamo još sedam uzoraka, uz ovih ranije navedenih devet. Pacijent kod kojeg je potvrđen koronavirus je mladić u dobrom zdravstvenom stanju s blagim simptomima prehlade, u 80 posto slučajeva koronavirus prolazi s blagim simptomima”, kazala je Grba Bujević za N1 uz napomenu kako je u slučaju oboljelog mladića odmah krenula intenzivna epidemiološka potraga za svima s kojima je bio u kontaktu i da se ta mreža dobro pazi. “Svi će biti pod pod mjerom epidemiologa, ako se simptomi pojave, javljat će se i tretirati kao i on. Mi smo uvijek prvo dužni vijest priopćiti pacijentu i obitelji, pa tek onda javnosti, kazala je čelnica kriznog stožera.

Što trebaju činiti oni koji su bili u Italiji?

Što se tiče zaposlenika firme u kojoj radi zaraženi mladić, Grba Bujević kaže da će svi biti kontaktirani i ako im se pojave raspiratorni simptome da se jave dežurnom epidemiologu. Ističe da se oni koji imaju simptome gripe ili prehlade jave svom liječniku i da ne dolaze u ambulatne jer se tako mogu dodatno zaraziti.

“Nemamo podatke koliko je ljudi boravilo u Italiji tijekom prošlog vikenda ili tjedna. Mnogo ljudi se javlja s pitanjima, za sve koji su bili u Italiji, na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo imate brojeve nadležnih epidemiologa. Nazovite i pitajte što treba, a svi koji nisu, neka se jave liječnicima obiteljske medicine”, kaže Maja Grba Bujević.

‘Nema razloga za paniku, za razliku od Talijana mi znamo nultog pacijenta’

U srijedu će se održati sastanak s lokalnim stožerima koji će dobiti jasne upute što i kako raditi. Osim toga, od sutra će na snazi biti i novi način komunikacije. Šefica kriznog stožera objašnjava da su se odlučili dva puta dnevno javljati iz stožera i da su uveli mail adresu na koju će svi centralno moći postavljati pitanja. Ističe da se može nazvati i 112 i da će novinari moći doći i postavljati pitanja u vrijeme tih javljanja u dva navrata dnevno. No, prema njezinim riječima mjesta za paniku nema iako su medicinske maske nestale iz ljekarni i što su police u dućanima opustošene.

“Nema panike, nema razloga za pražnjenje polica. Za razliku od Talijana mi znamo nultog pacijenta i njegove kontakte. Čim prije skupimo na jednu hrpu i krenemo epidemiološki obrađivati te kontakte, najbolje ćemo zaštititi naše građane. Nismo ih još sve uspjeli locirati, ostalo nam je još par, no možda je tijekom ovog razgovora i to riješeno”, kaže Grba Bujević.

Kontejneri na granici

Prema riječima Grbe Bujević, kontejneri su postavljeni na granici te su oni efektni jer moraju provjeravati i druge ljude. To je jedna od epidemioloških mjera koja brzo identificira i pravilno zbrinjava pacijente. K tome, na granične prijelaze bit će poslano više sanitarnih inspektora, policajaca i epidemiologa. Međutim, kako će izgledati vrhunac koronavirusa u Lijepoj našoj vrlo je teško odrediti jer se ne zna ni kada će on biti.

“Imamo pokazatelja da bi bili kao situacija uspona u Europi koja je bila desetog veljače. Računamo da, ako se u cijeloj Europi ponašamo odgovorno i primjenjujemo iste mjere, ministar Beroš je otišao u Rim da s ministrima dogovori iste mjere, možemo zaustaviti onu strahotu koju smo vidjeli u Kini. Postoje razne mjere i scenariji poput zatvaranja granice, no za to sada nema razloga i situaciju gledamo iz sata u sat (…) Uvijek se svašta može dogoditi, no mi se borimo protiv talijanskog scenarija toga s puno struke. Želim poručiti svima da budu mirni, pametni, da ne paničare jer za to sada ne postoji razlog. Zaista mislim da treba vjerovati stručnim službama i zdravstvenim radnicima koji znaju što rade. Isplivat ćemo iz ove nevolje kao što smo i iz drugih do sada”, kazala je Maja Grba Bujević.

