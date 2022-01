Liječnici obiteljske medicine od početka su nezadovoljni odlukom ministra zdravstva Vilija Beroša da u svojim ordinacijama obavljaju brza antigenska testiranja na covid. Govoreći o tome na televiziji N1, predsjednica KoHOM-a Nataša Ban Toskić kazala je da je situacija u Hrvatskoj strašno neujednačena i šarolika.

''Neki kolege imaju jako dobro građene objekte, ali većina kolega još zapravo nema riješen problem prostora”, kazala je te izjavu ministra Beroša nazvala ishitrenom.

'Odluke se donose bez da se pita bazu'

“I liječnici i pacijenti ostali su bez pravog odgovora. Neki će se pacijenti moći testirati kod svojeg liječnika, iako ne isti dan, neki neće na telefon danima moći dobiti liječnika, neki se neće moći testirati. Zato je tu opcija B, uputnica za PCR. Odluke se donose bez da se pita bazu, prati teren. Nepripremljene. Od obiteljskih liječnika nitko nikada nije rekao da ne želi to raditi, nego da nema uvjeta i da je to teško provedivo i da će ozbiljno narušiti razinu opće zdravstvene zaštite”, rekla je.

Po riječima Ban Toskić, sve je manje liječnika obiteljske medicine te velik dio posla obavljaju medicinske sestre. Stoga su, smatra, trebala biti pronađena bolja rješenja. Testiranje se, kaže, moglo organizirati kao u drugim zemljama poput Slovenije.

'Prepušteni smo sami sebi'

“Testni punktovi moraju biti izvan zdravstvenih ustanova. Kontejneri, šatori… Kao što se i dosad radilo u Hrvatskoj. Uzorci se uzimaju na otvorenom ili kroz prozor kontejnera. Zaposleni su djelatnici koji rade samo to, zaposleni su dodatni administratori, tehničko osoblje. Mi smo prepušteni sami sebi da se organiziramo. Zašto HZJZ nije oformio nova testna mjesta i angažirao nove ljude? Ako baš radi spasa nacije trebamo to raditi, mi ćemo to raditi, ali očekujemo primjerene uvjete organizacije. Ne razumijem da se delegira nama, da se sami snađemo kako znamo i umijemo”, rekla je predsjednica KoHOM-a za N1.

'Bubaš nije istupila kao kolegica'

Na koncu se osvrnula i na pravne korake koje je KoHOM najavio da će poduzeti protiv pomoćnice ravnatelja HZJZ-a Marije Bubaš zbog njenih stavova o obiteljskim liječnicima iznesenima ovih dana u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

“Ovaj put Bubaš nije istupila kao kolegica, nego kao političarka, braneći politiku Stožera kojem pripada i zapravo je, mogu to tako reći, manipulirajući nekim parcijalnim informacijama vrlo jasno obilježila liječnike obiteljske medicine kao krivce za veći mortalitet od covida. Ona nije specijalist obiteljske medicine, nije kompetentna za komentirati niti rad niti struku. Morali smo poduzeti pravne korake, i prema HLK-u i prema sudu, da ovaj njezin istup jednostavno na neki način ipak ograničimo”, rekla je Ban Toskić.