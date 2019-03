ŠEFICA INSPEKCIJE O SLUČAJU IZ PAGA: ‘Vidjela sam teške situacije, ali ovo me dotuklo. Ovako težak slučaj nisam vidjela’

‘Poznavajući procedure, nemoguće je očekivati da se vodio postupak samo zbog jednog djeteta. Mogu reći da se postupak vodio u odnosu na cijelu obitelj iako nisam vidjela predmet’, kazala je Štefica karačić koja provodi inspekcijski nadzor nad zadarskim centrom za socijalnu skrb nakon jezivog slučaja iz Paga

Čim se doznalo za jezivi slučaj iz Paga gdje je 54- godišnji Josip Rođak u četvrtak ujutro bacio svojih četvero djece s balkona, s visine od šest metara, zbog čega je prijavljen za teško ubojstvo u pokušaju, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić uputila je na teren dvije inspekcije.

Štefica Karačić, predsjednica udruge socijalnih radnika, šefica je inspekcije koja u ovom slučaju provodi stručni nadzor nad zadarskim Centrom za socijalnu skrb. U razgovoru za N1 kazala je kako se uvidom u spise želi provjeriti je li postupano u skladu s propisima, je li Centar adekvatno reagirao na rizike te tko je sve bio uključen u rad s ovom obitelji.

“Nadzor će trajati nekoliko dana. Vjerujemo da ćemo danas obaviti te razgovore koje trebamo i napraviti uvid u dokumentaciju. Dio dokumentacije ćemo uzeti sa sobom da možemo to na miru analizirati i onda slijedi davanje mišljenja s prijedlogom za stručni nadzor”, pojasnila je proceudru Štefica Karačić.

U razgovoru s ravnateljcom zadarskog Centra za socijalnu skrb i drugim odgovornim osobama vidjet će se, kaže, kako se koordinirao rad između kolegice na Pagu i Odjela za zaštitu obitelji u Centru, kako se upravljalo procesima i kakva je bila suradnja s drugim službama. Ako budu utvrđeni propusti, tada će odgovorni biti sankcionirani u skladu s propisima Komore, a najteža je mjera oduzimanje radne licence. Dotad je, kaže, ishod nemoguće predvidjeti i komentirati. Karačić također ističe da ovako težak slučaj nije vidjela u svojih četrdesetak godina rada u sustavu socijalne skrbi.

“Vidjela sam teške situacije, ali ovo me dotuklo. Ovako težak slučaj nisam vidjela”, kaže.

“Nešto je tu osobu natjeralo da to napravi. Je li to psihička reakcija na nešto, teško je reći. Meni se čini da to netko ne može napraviti s namjerom samo da našteti nego da u podlozi toga mora biti bolest”, kazala je odgovarajući na pitanje što je Josipa Rođaka moglo nagnati na takav čin.

‘Uvijek je pitanje je li jače pravo djeteta ili roditelja’

Osvrnula se i na probleme u sustavu socijalne skrbi rekavši da socijalnih radnika nema dovoljno te da su neki centri suočeni s ozbiljnim deficitom socijalnih radnika. Osim toga, kaže, situacije s kojima se danas bave socijani radnici nisu iste kao prije 20 godina.

“Puno je teže raditi, rizici su, osobito kod posebno osjetljivih osoba, sve jači, snažniji i kompleksniji. Oko toga moramo kao zajednica ozbiljno promisliti. Imamo dobre propise i u dobroj mjeri uređen sustav, ali nismo dovoljno osvijestili da trebamo zajednički pomoći onima kojima je potrebna pomoć. Kod djece je uvijek u pitanju je li jače pravo djeteta ili roditelja. Mi znamo da je jače pravo djeteta, ali da bismo mogli reagirati, mi moramo imati informaciju na vrijeme”, napominje Karačić.

Za resorno ministarstvo kazala je kako nastoji popraviti stvari u sustavu, ali da te promjene nisu dovoljno brze.

‘Postupak se vodio u odnosu na cijelu obitelj’

“Kada budemo gledali što se događalo u ovom predmetu, gledat ćemo i na razini Centra što se odvijalo i kako. Veliki značaj ima kontinuitet rada s nekom obitelji. Nije isto ako vas vodi jedan stručni tim ili ako se mijenjaju stručnjaci”, kazala je Karačić za N1 naglasivši kako je problem i u tome što jedan socijalni radnik vodi previše predmeta istodobno.

Na koncu, na pitanje je li obitelj s Paga u sustavu bila samo zbog starije kćeri koja nije živjela s njima, Karačić je odgovorila da takav scenarij nije vjerojatan.

“Nisam vidjela predmet i ne mogu tvrditi da je to zbog nečega. Ali, poznavajući procedure, nemoguće je očekivati da se vodio postupak samo zbog jednog djeteta. Mogu reći da se postupak vodio u odnosu na cijelu obitelj iako nisam vidjela predmet”, zaključila je Karačić.

