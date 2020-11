ŠEFICA HUBOL-A OPTUŽILA STOŽER ZA POLITIZACIJU: ‘Odluka o Koloni sjećanja kosi se sa strukom, preporukama i zdravim razumom’

‘Dvojbene i čudne odluke Nacionalnog kriznog stožera se implentiraju u zakonske okvire, a kose se s medicinskom strukom, epidemiološkim preporukama i sa zdravim razumom’

Predsjednica HUBOL-a Ivana Šmit rekla je da bi okupljanje u Vukovaru u Koloni sjećanja moglo dovesti do širenja zaraze i skoka broja hospitaliziranih te je kritizirala odluke Nacionalnog stožera zbog sumnjivih odluka, javlja N1.

“Ponovno smo svjedoci dvojbenih i čudnih odluka Nacionalnog kriznog stožera koji se onda implentiraju u zakonske okvire, a kose se s medicinskom strukom, epidemiološkim preporukama i sa zdravim razumom, jer se očito nekoliko dana prije Kolone sjećanja u Vukovaru i obilježavanja blagdana donosi pravni akt kojim se dozvoljava okupljanje bez gotovo ikakvih ograničenja što će stvoriti podlogu za nove probleme i potencijalno novo širenje zaraze”, smatra Šmit.

Šmit dodaje da će se zaraza proširiti i uz epidemiološke mjere. “Čak da se mjere uspiju posložiti, što se tiče vanjskog prostora s razmakom sudionika i nošenja maski, koje sve manje ljudi nosi na ispravan način, moramo znati da će oni doputovati do Vukovara, da će transport ići autobusima, osobnim autima, kombijima, ali i da će iza toga ljudi sjediti po kafićima i restoranima, obilaziti prijatelje i rodbinu, a s obzirom na puno asimptomatskih slučajeva, to će neminovno dovesti do širenja zaraze i novih problema te skoka broja hospitaliziranih u iduća tri do četiri tjedna.”

Političke odluke

Šmit i HUBOL protive se takvim političkim odlukama jer “dovode u zabludu kompletan krizni stožer i preporuku”. Nije čudo, dodaje, da ljudi pružaju otpor prema mjerama zbog ovakvih iskoraka u suprotnom smjeru, odnosno stavljanja van pogona svih zdravstvenih mjera zbog odluka s političkom pozadinom.

