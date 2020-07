ŠEFICA HITNE MEDICINE O ZARAŽENIMA: ‘Znali smo da će otprilike biti tako. Moramo biti svjesni da to sve može okrenuti na loše’

U državi za koju se često voli reći ima stotine nogometnih izbornika sada se, kaže Grba Bujević, pojavilo gotovo isto toliko i epidemiologa. One čije savjete treba slušati su pravi epidemiolozi

Iako su brojke novozaraženih koronavirusom svaki dan u Hrvatskoj poprilično visoke, šefica Zavoda za hitnu medicinu i članica Nacionalnog stožera civilne zaštite dr. Maja Grba Bujević kaže kako je situacija zadovoljavajuća te da nam je kao i svugdje u svijetu gdje se dogodilo popuštanje mjera, naglasila je za Radio Mrežnicu.

Zemlja nije bez nadzora, zna se tko ulazi

“Moramo priznati da se nismo baš svi skupa držali nekih mjera pretjerano i s obzirom na to dogodilo se ono što smo očekivali. Znali smo da će to otprilike biti na taj način, kao što nam se sada dogodilo. Brojevi su nam zadovoljavajući u cijeloj Hrvatskoj”, dodaje.

Ističe da naši epidemiolozi savršeno rade svoj posao pa i dalje uspijevaju detektirati sve one koji su bili u kontaktu s oboljelima. Uz to, policija kontrolira ljude koji moraju biti u samoizolaciji, kao i one koji su ušli u državu.

“Oni znaju sve kontakte koji su ušli i bili u kontaktu s nekim. Tu nema nikakvog problema. Nije zemlja bez nadzora, sve skupa se jako prati i gleda. Druga stvar je i to da smo mi u dogovoru s Ministarstvom turizma pripremili naš zdravstveni sustav za odgovor i za turiste.

“Mjere koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo propisuje izvrsno su posložene”, naglašava.

Pooštravanje mjera ovisit će o ponašanju svakog pojedinca

Ponavlja kako je sada svatko odgovoran:

“Moramo biti svjesni da to sve može okrenuti na loše. Zato apeliram na sve da se držimo fizičke udaljenosti, da se držimo pranja i dezinfekcije ruku te da u zatvorenom prostoru, kao što je javni prijevoz gdje je velika gužva, da se stavi maska. Na taj način smo zaštitili ljude, pa čak i ako netko drugi nema masku to ide na njegovu dušu i odgovornost. Vi stavite maskicu na lice i okrenit se od tog čovjeka”, kaže Grba Bujević.

O tome hoće li nakon izbora biti pooštravanja mjera ne želi nagađati, ali još jednom ponavlja kako će sve ovisiti o nama:

“Spremni smo za sve izazove, a odgovor će biti onakav kakvu ćemo imati epidemiološku situaciju, a ona će ovisiti o odgovornosti svakog našeg građanina kako se bude držao tih preporuka. Ako ćemo i dalje imati u bilo kojem ambijentu 10 puta više ljudi nego što je to normalno, i zatvoreno i bez maski, onda će se taj virus puno jače šetati među nama. Onda ćemo imati i oboljelih, imat ćemo istu priču o samoizolaciji koji neće moći raditi. A tko će onda usluživati goste. To je jedna kompleksna priča, ali svatko mora preuzeti svoj dio odgovornosti”, zaključila je dr. Grba Bujević.