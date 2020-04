ŠEFICA HITNE MEDICINE: ‘Da ovo vidite, ne bi vam palo na pamet približiti se nekome ni na 30 sekundi’

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević istaknula je kako je došlo do propusta u informiranju o smrti 46-godišnjaka od koronavirusa te je ponovila apel ljudima da ostanu kod kuće i progovorila o popuštanju mjera i otvaranju tržnica

Nacionalni stožer civilne zaštite u utorak je priopćio kako 46-godišnjak koji je preminuo od koronavirusa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu nije bolovao od teških bolesti. Nekoliko sati kasnije Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije oglasio se priopćenjem u kojem stoji kako je muškarac bio tetraplegičar te je imao problema s visokim krvim tlakom. Kako je došlo do grešaka u komunikaciji, objasnila je u Dnevniku Nove TV ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević.

“U dokumentaciji koja je s pacijentom došla u Infektološku kliniku takvih podataka nema. Iz tog je razloga klinika zatražila svu dokumentaciju i sutra ćemo na konferenciji za medije komunicirati o čemu se radilo”, rekla je Grba Bujević i dodala kako je trenutno na respiratoru osoba rođena 1977. godine.

“To znači da je 43 godine. Ima još te dobi, 1977., 1973. godište. Svi moramo pripaziti, svi se trebaju odnositi kako smo propisivali posljednjih dana. Znamo i za pozitivne trudnice i djecu koja su pozitivna”, dodala je.

Ponovni apel građanima

Ponovila je apel građanima da se svi pridržavaju propisanih mjera, pogotovo u ovo predblagdansko razdoblje, jer svatko svakome može prenijeti virus.

“Apeliram na ljude da ne idu u goste, bit će još Uskrsa kad će biti drugačija situacija. Ja ako odlučim ići na ručak kod moje majke, ja mogu njoj donijeti virus, ona može prenijeti virus meni i ja ga prenesem u svoju obitelj, a time nam se povećava broj zaraženih kao i mogućnost da netko smrtno strada. Moramo biti svjesni da je to nekome uvijek draga osoba i da nitko ne želi izgubiti mamu, tatu, brata, sestru, dijete ili nekog svojeg. Ako netko misli da će se samo javiti svojoj obitelji, neka pogleda slike s televizije. Kad bi svi vidjeli pacijenta na respiratoru i što taj pacijent prolazi na tom respiratoru jer mu se pluća ne daju ventilirati, ne bi mu palo na pamet da se približi nekome ni na 30 sekundi”, upozorila je Grba Bujević.

‘Bitno je da ne dolazi do fizičkog kontakta’

Dodala je kako u nacionalnom stožeru svakodnevno raspravljaju o donesenim mjerama i njihovom popuštanju. Tako se osvrnula i na ponovno otvaranje tržnica.

“Pokušavamo građanima omogućiti da žive što normalnijim životom. Jako smo tu oprezni jer je to sve neposredni kontakt na 20 ili 30 centimetara, poput u frizerskim salonima, a to je u potpunosti suprotno od mjera koje propisujemo. Mi mjere nismo uveli drastične u jednom danu, uvodili smo ih postupno sukladno onome što smo znali da nas čeka, tako mjere i otpuštamo pomalo. Sad će se otvoriti tržnice, bilo na zatvorenom ili otvorenom dijelu. Bitno je da ne dolazi do fizičkog kontakta između ljudi. Jedan čovjek mora biti na pet četvornih metara, mora sve biti dezinficirano i moraju biti postavljene jasne pregrade tako da netko ne može kašljati po voću ili ga dirati prstima. Ipak ćemo omogućiti ljudima da kupuju svježe voće i povrće”, zaključila je Grba Bujević.

