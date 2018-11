ŠEFICA DIPLOMACIJE ODGOVORILA NA NAPAD PREDSJEDNICE: ‘Žao nam je da vidimo da nervoza dolazi s Pantovčaka’

“Što je prijeporno predsjednici države, to bi bilo važno znati”, pita se ministrica

Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović jučer je kritizirala rad Ministarstva vanjskih i europskih poslova zato jer nije izvijestilo građane o Marakeškoj deklaraciji o zakonitim migracijama. Rekla je kako “niti podržava niti ne podržava” deklaraciju, pri davanju izjave za medije otela je novinaru mikrofon iz ruke te rekla da se “Ministarstvo treba zbrojiti”.

KOLINDA ŽESTOKO NAPALA MINISTARSTVO, A NOVINARU ZGRABILA MIKROFON: Iživcirana pitanjima o Marakešu, stvari uzela u svoje ruke

“Resorno ministarstvo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, ono je koordinator pregovora i nije odradilo svoju zadaću. Umjesto da objavljuju moju korespondenciju, imali su obvezu informirati građane o čemu je riječ, što se potpisuje odnosno ne potpisuje u Marakešu… Uz dužno poštovanje svim diplomatima, ministarstvo se treba zbrojiti”, rekla je predsjednica.

Ministrica: MVEP je sve odradilo kako treba

Danas je stigao odgovor šefice resora. Oštre kritike upućene njoj i kolegama komentirala je ministrica Marija Pejčinović-Burić.

“Prvo u ime MVEP – ono je odradilo sve kako treba. Ja, kao osoba koja ga vodi i ima uvid, tvrdim da je odrađen odličan posao tijekom pregovora. MVEP je i dosljedan u svom stavu kad su u pitanju migracije… Žao nam je da vidimo da nervoza dolazi s Pantovčaka. Što je prijeporno predsjednici države, to bi bilo važno znati. To je dokument kojim se pokušava urediti pitanje migracija, i unutar toga – regularnih migracija,. To je pokušaj da se uređene, regularne migracije, da kad se s njima budemo mogli nositi lakše, da se migrantski pritisci manje. Mislimo da se radi o važnom dokumentu, koji nije sporazum i koji se ne potpisuje. Nije pravno obvezujuć. Svaka država ima suvereno pravo uređivati pitanje migracija. Dokument samo može pridopnijeti”, kazala je ministrica, prenosi N1.