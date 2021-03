ŠEFA ZARAZNE U SPLITU BRINE PORAST BROJA HOSPITALIZIRANIH: ‘Trebali smo vjerovati onome što smo čuli iz Velike Britanije’

‘Sve smo ovo vidjeli u zimskom valu, ali nadali smo se da neće biti i u ovome. Po profilu bolesnika i težini kliničkih slika možda je i teže’, rekao je predstojnik Klinike za infektivne bolesti splitskog KBC-a

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj nije dobra. Da liječnike brine porast broja hospitaliziranih istaknuo je predstojnik Klinike za infektivne bolesti Kliničkog bolničkog centra Split, Ivo Ivić, dodajući da posebno brine činjenica da se radi o prosječno 10 godina mlađim osobama nego u prethodnom valu.

“Broj je iz dana u dan sve veći. Imamo 119 bolesnika na tjednoj razini. Tjedni porast je 35 više hospitaliziranih, to se strmo penje, eksponencijalni rast”, rekao je Ivić za N1. Dodao je da smo imali i veći broj bolesnika i prihvatili ih. “Spremni smo, imamo uhodani sustav. Sve smo ovo vidjeli u zimskom valu, ali nadali smo se da neće biti i u ovome. Po profilu bolesnika i težini kliničkih slika možda je i teže”, rekao je.

Upitan koji je razlog tome, Ivić ističe britansku varijantu koronavirusa koja je postala dominantna kod nas. “Trebali smo vjerovati onome što smo čuli iz Velike Britanije, da se radi o soju koji se brže širi, da su kliničke slike teže, sad smo se u to uvjerili. Morat ćemo postrožiti mjere. Ne možemo očekivati da će se trend smiriti u tjedan dana”, poručio je Ivić.

Također, rekao je da su prvi, drugi i treći val neusporedivi, pojašnjavajući da se radi o problemima kod mlađih ljudi. “Prvi val ne možemo uspoređivati, radilo se o starim osobama. U drugom smo imali starije osobe s puno komorbiditeta, a sad imamo u prosjeku 10 godina mlađe osobe. Prosjek onih koje primamo na respiratoru za 10 godina je niži. Sigurno se radi o novom soju”, pojasnio je.

Ivić je istaknuo da je pred nama i dalje neizvjesno vrijeme. “Virusi se mijenjaju, no ne znači svaka promjena virusa teže kliničke slike. No, što se tiče britanskog soja, kako je bilo javljeno iz Britanije, uvjerili smo se sad da je to tako. Za ostale ćemo vidjeti, još smo predaleko od situacije da kažemo da smo sve cjepivom kolektivno zaštitili”, rekao je te dodao kako je “impresivna ta životna dob koja je puno niža nego u prvom valu”.

Za kraj je komentirao nedostatak cjepiva. “Farmaceutska industrija nije uspjela u tako kratkom vremenu proizvesti ovako velike količine cjepiva i to je osnovni problem. Sve svjetske vlade bi se trebale ujediniti da podupru tu industriju da to proizvedu, a ne se svađati se tko ima postotak više ili manje cijepljenih”, rekao je Ivo Ivić.

